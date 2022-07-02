Gelecek Partisi, erken seçim için imza kampanyası başlattı
Gelecek Partisi, erken seçim talebiyle İstanbul Kadıköy'de imza kampanyası başlattı. Törene katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidara sert eleştiride bulundu.
Gelecek Partisi, İstanbul'da Kadıköy meydanında “Geçim için Seçim” imza kampanyası düzenledi. Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği imza kampanyasına, partinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katılarak konuşma yaptı.
Davutoğlu, Kadıköy meydanında yaptığı konuşmada ülkede yaşanan sıkıntılara değinerek, “Güzel ülkemizin üzerine bir karabasan gibi çöken derin yoksulluğun, yaygın yolsuzluğun, hayatı zindan eden yasakların karşısına bir umut fişeği ateşlemek üzere bugün Kadıköy'e gelen aziz hemşehrilerimi selamlıyorum” ifadeleriyle konuşmasına başladı.
"HEMEN SEÇİM"
İktidara yüklenen Davutoğlu, “Millet feryat ederken onlar lüks konaklarında, saraylarında ahkam kesiyorlar. ‘Porsiyonlarınızı küçültün, eti azaltın' diye ahkam kesiyorlar. Bir ülkede o ülkeyi yönetenler halkın vicdanından kopmuşsa, bir ülkede o ülkeyi yönetenler eğer o halkın dertlerini anlamaktan uzak kalmışlarsa, tek yol vardır, hemen seçim, erken seçim, bir an önce seçim” diye konuştu.
Davutoğlu'nun konuşmasının ardından partililer ve yurttaşlar, erken seçim için imza verdi.
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