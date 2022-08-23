Gelecek Partisi Sivas İl Başkanı Yurdal Epsileli istifa etti

23 Ağustos 2022 Salı, 22:45

Gelecek Partisi Sivas İl Başkanı Yurdal Epsileli, düzenlediği basın açıklamasında, “Bu hizmetleri yaparken ortak akıl ve istişarenin önemini bilerek her alanda buna özen gösterdik. Bildiğiniz üzere 13 Ağustos 2022 tarihinde basın yoluyla milletimize duyurduğumuz istifamız sonrasında bir kez daha istişare ve ortak akla önem veren bizler genel merkezimize davetle orada genel başkanımızla yapmış olduğumuz görüşme neticesinde tekrardan göreve devam edemeyeceğimi ifade ettim. Buradan sizlerin huzurunda bir kez daha ifade etmek isterim ki il başkanlığı görevime devam etmeyeceğim. Fakat bu bir son değil, daha güzel hizmetlerin başlangıcı olacaktır” dedi.

“ZARURİ BİR DEĞİŞİM GEREKSİNİMİ OLUŞTU”

Epsileli, Sivas il başkanlığında zaruri bir değişim gereksinimi oluştuğunu söyleyerek, “Sayın Genel Başkan’ımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, genel merkezimizde yaptığımız istişareler sonucu yaklaşık 5 ay önce il başkanlığı görevini tarafıma verdi. Bizlerde bu kısa sürede 10 ilçe 1 gençlik kolları 1 merkez ilçe başkanlıklarının atama ve kurulumunu yaptık bununla beraber üye kayıtlarımıza hız vererek çalışmalarımıza devam ettik. Bu çalışmalarımızı yaparken bahsettiğim görevlerden de anlaşılacağı üzere derdimiz ne makam ne de mevki olmuştur tek derdimiz milletimize ve ülkemize hizmet olmuştur” şeklinde konuştu.