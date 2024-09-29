Gelecek Partisi ve AKP masaya oturacak mı? 'Eğer o şart gerçekleşirse...'

Yayınlanma: 29.09.2024 - 20:36

Güncelleme: 29.09.2024 - 20:40

Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Abdullah Güzeldülger, Gelecek ve DEVA Partisi'nin AKP ile seçim konusunda ittifak yapabileceğine dair iddiaları yanıtladı.

Halk TV'de yayınlanan Gökmen Karadağ'ın sunduğu Açıkça programına katılan Güzeldülger şöyle konuştu:

"Gelecek ve DEVA'nın AK Parti'den ayrılmasının temel meselesi biliyorsunuz. Başbakan Davutoğlu ihale, imar yasasını değiştirip, 'siyasi etik kanunun getireceğim' deyince, bildiğimiz 'Pelikan Çetesi' diye anılan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'ın da içinde olduğu ekip tarafından tasfiyeye tabi tutuldu.

AK Parti bu haldeyken hala bu kodlarla siyaset yaparken, yolsuzluk, suistimal, israf, şatafat gibi bizim razı olmadığımız, Dindar Müslümanlar olarak iktidarda olduklarını iddia eden grubun yaptığı eylemlerin kendilerine referans aldıkları değerlerle çelişmesi ve bu uyumsuzluk bizim temel kopuş noktamızdır. Biz bu durum düzelmeden bir değişim gerçekten bir değişim iradesi görmeden böyle bir şey mümkün değil."

'EĞER AK PARTİ BUNLARI KABUL EDERSE KONUŞURUZ'

Karadağ'ın "Öyle bir irade görürseniz mümkün mü? Erdoğan ve AKP öyle şeyler yapar ki siz şu noktaya gelir misiniz? Evet bunlar olumludur biz de size kısa süre kala erken seçim için destek veririz diyebilir misiniz?" sorusu üzerine Güzeldülger şu cevabı verdi:

"Tabi ki. AK Parti der ki partiyi alın imar yasasını değiştirin. Bizim kopuşumuza neden olan sebepler ortadan kalktığı anda ve tabi buna inanmamız da gerekiyor. 'Partiyi alın' derse imar yasası, şeffaflık, imar yolsuzlukları gibi her noktada teslim olursa biz o zaman düşünürüz ama bu tabi mümkün değil. Ancak böyle bir durumda konuşabiliriz."