Ali Babacan 'birleşme' demişti: Gelecek Partisi'nden yanıt geldi

Yayınlanma: 13.09.2024 - 21:47

Güncelleme: 13.09.2024 - 21:47

Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin birleşme konusu Ali Babacan'ın açıklamaları sonrası yeniden gündeme geldi.

Babacan, "Gelecek Partisi ile birleşme için görüşme trafiğimiz var. İki partinin birleşmesinin ötesinde, farklı partilerden milletvekillerini de dahil ederek yeni bir grup oluşur mu diye de bakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"İŞ İŞTEN GEÇTİKTEN SONRA..."

Gelecek Partisi'nden Babacan'ın açıklamalarına partisinin Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili olan İsa Mesih Şahin'den geldi. Şahin, "İş işten geçtikten sonra" anlamına gelen, "Bade Harabül Basra" yanıtı verdi.

Bade Harabül Basra. https://t.co/O1kIFB6Ov2 — İsa Mesih Şahin (@isamesihsahin) September 13, 2024



