Ali Babacan 'birleşme' demişti: Gelecek Partisi'nden yanıt geldi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı bir televizyon programında, "Gelecek Partisi ile birleşme için görüşme trafiğimiz var" demişti. Gelecek Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin yanıt verdi.

Ali Babacan 'birleşme' demişti: Gelecek Partisi'nden yanıt geldi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 21:47

Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin birleşme konusu Ali Babacan'ın açıklamaları sonrası yeniden gündeme geldi.

Babacan, "Gelecek Partisi ile birleşme için görüşme trafiğimiz var. İki partinin birleşmesinin ötesinde, farklı partilerden milletvekillerini de dahil ederek yeni bir grup oluşur mu diye de bakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"İŞ İŞTEN GEÇTİKTEN SONRA..."

Gelecek Partisi'nden Babacan'ın açıklamalarına partisinin Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili olan İsa Mesih Şahin'den geldi. Şahin, "İş işten geçtikten sonra" anlamına gelen, "Bade Harabül Basra" yanıtı verdi.



Etiketler: #ali babacan #Gelecek Partisi #İsa Mesih Şahin

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