CHP parti meclisi toplantısında erken seçim senaryoları gündeme geldi

29 Kasım 2022 Salı, 04:00

CHP parti meclisi (PM) toplantısında, erken seçimin gündeme geldiği ve Mart ya da Mayıs ayında bir seçimin olabileceğinin konuşulduğu öğrenildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da konuyla ilgili “Seçim ne zaman olursa olsun biz hazırız” dediği aktarıldı. CHP PM, Kılıçdaroğlu başkanlığında önceki gün toplandı. Edinilen bilgiye göre; toplantıda “hükümet sisteminin ekonomiyle doğrudan ilişkili olduğuna” yönelik değerlendirme yapıldı. Kılıçdaroğlu’nun, “Ekonomik çöküşün arkasında Türkiye’deki demokrasi sorunu var. Hazırladığımız anayasa metnini sunarken bunun beraberinde bir ekonomik gelişme geleceğini de anlatmalıyız” dediği öğrenildi.

İKİ AYRI TARİH

Toplantıda ÖSYM’nin üniversite sınav tarihini seçim tarihiyle denk getirmesi üzerine tartışmaları artan “erken seçim” konusunun da gündeme geldiği belirtildi. PM üyelerinin iki senaryo üzerinde durduğu aktarıldı. Yapılan değerlendirmelere göre; seçim ya ittifak partilerinin seçim çevresinde aldığı oy oranında milletvekili çıkarmasını öngören seçim yasasının yürürlüğe gireceği 6 Nisan 2023’ten önce yani mart ayında; ya da yürürlüğe girdikten sonra yani mayıs ayında yapılacak. Ancak PM üyeleri, seçimin erken olması halinde daha önce de gündeme gelen 14 Mayıs tarihinde yapılabileceğini söylüyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ise tüm yorumlara karşı, “Seçim ne zaman olursa olsun biz hazırız” dediği aktarıldı.