Gelecek Partisi'nden Pervin Buldan çıkışı: 'O da olur bir gün inşallah'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine altı muhalefet partisi lideri dün akşam bir çalışma yemeğinde bir araya gelerek fotoğraf verdi. HDP'nin liderler zirvesine çağrılmamasına tepkiler gelirken, Gelecek Partisi Genel Sekreter'i Dr. C. Kani Torun, liderlerin bir araya geldiği fotoğrafı paylaşarak, "Fotoğrafı Pervin Buldan çekti herhalde" diyen kullanıcıya, "O da olur bir gün inşallah" yanıtını verdi.

cumhuriyet.com.tr
13 Şubat 2022 Pazar, 21:01
Gelecek Partisi'nden Pervin Buldan çıkışı: 'O da olur bir gün inşallah'
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün akşam ilk kez bir çalışma yemeğinde buluştu. 

HDP'nin bu buluşmada yer almaması tartışmalara sebep oldu. Emekli Büyükelçi ve Gelecek Partisi Genel Sekreteri Dr. C. Kani Torun, liderlerin fotoğrafını paylaşıp "Fotoğrafı Pervin Buldan çekti herhalde" açıklamasını yazan Twitter kullanıcısının tweetini alıntılayarak, "O da olur bir gün inşallah" dedi. 

HDP'SİZ TOPLANTIYA ELEŞTİRİLER GELMİŞTİ

Muhalefet liderlerinin zirvesine HDP'nin katılmaması, özellikle HDP'den bazı milletvekillerinin tepkisine neden olmuştu. 

Görüşmeye Halkların Demokratik Partisi (HDP) liderlerinin davet edilmemesine tepki gösteren HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Kürtsüz bir ittifak olabilir ama milletin ittifakı olamaz" demişti. 

İşte Torun'un o paylaşımı:


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