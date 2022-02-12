HDP'den 6 liderin görüşmesine ilk açıklama: Kürtsüz bir ittifak olabilir ama milletin ittifakı olamaz

12 Şubat 2022 Cumartesi, 23:38

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrasi ve Atılım Partsi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün ilk kez bir çalışma yemeğinde buluştu. Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, "Bu akşamdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” derken CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan "Türk siyasi hayatında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Geliyor gelmekte olan” ifadelerini kullandı.

Altı muhalefet liderinin bir araya geldiği görüşmeye Halkların Demokratik Partisi (HDP) liderlerinin davet edilmemesine tepki gösteren HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Kürtsüz bir ittifak olabilir ama milletin ittifakı olamaz" dedi.

"KURUCU BİR ORTAK İRADE"

Kaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kürtsüz bir ittifak olabilir ama milletin ittifakı olamaz. Yarınlar yalnızca Türk'ü değil, bütün Türkiye'yi kucaklayan, kurucu bir ortak iradenin olacak" dedi.

İşte Kaya'nın o tweeti: