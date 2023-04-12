Gemimizin açılışında HÜDA PAR vardı, bedel ödeyenler yoktu

Yayınlanma: 12.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.04.2023 - 04:00

Yapımına 2015’te başlanan başlanan TCG Anadolu önceki gün Tuzla’da düzenlenen törenle hizmete girdi. Yüzde 70 yerlilik oranına sahip TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından envantere teslim edildi. Törene Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en önemli projelerinden biri olan Denizaltı Savunma Harbi ve Keşif Karakol Gemisi (MiLGEM) projelerinde büyük payı olan eski Deniz Kuvvetleri komutanları çağrılmadı.

ZİNCİR KIRILDI

Duruma tepki gösteren Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, “MİLGEM Kemalizmi sahiplenen en ileri kurum olarak pozisyon almıştır. Milli silah, milli sensor ve komuta kademesi sistem yazılımlarının Türklerin kontrolüne geçmesini sağlayacak bir ‘kuantum sıçraması’ yaptı” dedi.

Bu sıçramada 2003-2005 yılları arasında Özden Örnek’in büyük payı olduğuna değinen Gürdeniz, şunları söyledi:

“Türkiye’nin TCG Anadolu gibi platformlara sahip olması çok önemli. Öte yandan da Türk donanması bu sıçramanın bedelini AKP iktidarının desteklediği FETÖ kumpasları Ergenekon ve Balyoz gibi operasyonlarda bedeni kesilerek ödedi. Bugün bu projelere emek verenlerin yok sayılması, bu operasyonların arkasında olan Anglosakson iradenin istediği sonuçlardandır. Gelişmiş ülkelerin donanmalarında emektar komutanlarla görevdeki komutanlar arasındaki bağ, bahriyeli dediğimiz zincirin halkalarıdır. Bugün Türkiye’de o zincirin halkaları kırıldı.”

KARŞILIĞI YARGILAMA

Emekli Tümamiral Mustafa Özbey ise konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: “TCG Anadolu’ya hayat veren süreç Ağustos 1995’de Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vural Bayazıt’a imzalattığım ihtiyaç bildirim formunu (İBF) onay için Genelkurmay Başkanlığına göndermemiz ile başladı. Yani, TCG Anadolu Projesi’ni başlatan evrakta parafem var. Devir teslim törenine HÜDA PAR genel başkanı davetli ama ben dahil, emeği geçen amirallerin çoğu davetli değil. Neden? Bu Amiraller, Montrö duyurusu olarak anılan duyuruya imza atarak Montrö Sözleşmesi’nin hayati önemini hatırlattılar. Ve yargılandılar.

ATATÜRK'Ü SANSÜRLEDİLER

TCG Anadolu’nun teslim törenine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı resmi hesaplarına yüklenen videolarda, Deniz Harp Okulu Marşı’nın “Atatürk’ü izleyen yol” kısmının kesildiği görüldü. Bu duruma tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Şu Hulusi Akar’ın yaptırdığına bakın! Göğsümüzü kabartan TCG Anadolu töreninden resmi YouTube kanallarına koydukları videoda Deniz Harp Okulu Marşı’nın Atatürk bölümünü bakan yardımcısı talimatıyla özenle kesmişler. Yazıklar olsun hepinize” ifadelerini kullandı.