Gemlik Belediye Meclisi'nde 'pankart' gerginliği

Yayınlanma: 11.11.2024 - 17:58

Güncelleme: 11.11.2024 - 17:58

Gemlik Belediye Meclisi’nin geçen hafta yapılan toplantısında, Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasına tepki gösteren CHP’li meclis üyeleri 'Kayyıma Hayır’ pankartı açtı. Meclisin bugün yapılan toplantısında ise AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri 'Teröre Hayır’ pankartı açarak açıklama yaptı.

CHP’li Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, CHP’li meclis üyelerini açıklama yapılırken, destek olmaları için pankartın arkasında durmaya çağırdı. CHP’li İlhan Ermiş ve Mehmet Şah Kızılaltun dışında tüm meclis üyeleri, pankartın arkasında poz verdi.

Açıklamanın bitmesinin ardından, AKP ve MHP ilçe başkanları ile parti üyelerinin salondan ayrılmak istemesi üzerine Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren “Cevabı da dinleseydiniz çıkmadan” dedi. Deviren’e, MHP İlçe Başkanı Emrah Keskinden, “Temsilcilerimiz buradalar. Durmamızı gerektiren bir şey varsa, duralım” diye yanıt verdi. Bunun üzerine Deviren ile Keskinden arasında tartışma çıktı. MHP’li meclis üyesi Mehmet Demir, “Pankartın arkasına geçmeyen meclis üyeleriniz var” sözleriyle Deviren’e tepki gösterdi.

Bu sırada AKP, MHP ve CHP’li üyeler birbirinin üstüne yürürken, Belediye Başkanı Şükrü Deviren oturuma 10 dakika ara verdi. Tartışma AKP ve MHP üyelerinin salonu terk etmesiyle son buldu.