Genç CHP üyesi trafik kazasında hayatını kaybetti: İmamoğlu taziye mesajı paylaştı

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Gençlik Kolları Üyesi Suzan Rüya Balçık’ın hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı paylaştı.
''VEFATINI ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM''
İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Beylikdüzü Belediye Başkanlığım döneminde belediyemizin çocuk meclisi başkanı olan, Beylikdüzü gençlik örgütümüzün parlak siyasetçi adayı Suzan Rüya Balçık kardeşimizin vefatını üzüntüyle öğrendim.
Sevgili Rüya’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Beylikdüzü örgütümüze başsağlığı diliyorum."
"GENÇLİK ÖRGÜTÜMÜZÜN BAŞI SAĞ OLSUN"
CHP İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Ekrem Kara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Gençlik Kolları Üyesi Suzan Rüya Balçık’ın hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Kara paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:
"Beylikdüzü Gençlik Kolları üyemiz, değerli kardeşimiz Suzan Rüya Balçık’ı elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Kıymetli yol arkadaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.
Gençlik örgütümüzün başı sağ olsun."