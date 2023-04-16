Gençlerden Kılıçdaroğlu'na dans sorusu: Bu işe beni bulaştırmayın
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, gençlerin sorularını cevapladığı Youtube videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, bir gencin “İlerleyen süreçlerde sizin de dans ettiğinizi görecek miyiz? Siz de dans etme konusunda hünerli misiniz” sorusuna, “Bu işe beni bulaştırmayın” şeklinde yanıt verdi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam “Gençler Sordu, 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu Cevapladı” başlıklı Youtube videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer’in moderatörlüğünde düzenlenen programda, Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençlerin sorularını cevapladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından kısa bir kesit olarak paylaştığı videoya; “Gençler ülkenin resetlenme zamanının geldiğinin farkında. Değişimin anahtarı da onların elinde. Anlatacağız, dinleyeceğiz, anlayacağız, birlikte resetleyeceğiz. Değişim senin elinde” notunu düştü.
Videoda; bir gencin “İlerleyen süreçlerde sizin de dans ettiğinizi görecek miyiz? Siz de dans etme konusunda hünerli misiniz” sorusuna, Kılıçdaroğlu, “Bu işe beni bulaştırmayın” yanıtını verdi.
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