Genel başkan yardımcısı Ahmet Akın, seçim hazırlıklarını Cumhuriyet’e anlattı

Yayınlanma: 01.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.08.2023 - 04:00

CHP’de “değişim” tartışmaları devam ederken, bir diğer ana gündem maddesini ise yerel seçimler oluşturuyor. Bu kapsamda CHP’de 22 Temmuz’da belediye başkanları toplantısı yapıldı. Söz konusu toplantıda partinin yerel seçimler hazırlıkları ve çalışmaları da gündeme geldi. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP’nin yerel seçim sürecine ilişkin yapılan ve yapılacak çalışmaları Cumhuriyet’e anlattı.

YENİ STRATEJİ BELGESİ

CHP’nin yerel yönetim strateji belgesinin güncelleneceğini aktaran Akın, “Başta deprem gerçeği, iklim değişikliğiyle yaşadığımız yangın ve sel felaketleri olmak üzere tüm gelişmeleri dikkate alarak yerel yönetimler strateji belgemizi güncelleyeceğiz” dedi. Akın, güncelleme işleminin akademisyenlerden ve yerel yönetim geçmişi olan deneyimli isimlerden oluşacak iki ayrı grup tarafından yürütüleceğini belirtti. Bu süreçte mevcut CHP’li belediyelerin ve kent konseylerinin de katılım sağlanacağını kaydetti.

'BELEDİYELERE RÖNTGEN'

“CHP’li belediyelerin örnek hizmetleri ve yerel yönetim vizyonu Türkiye’de marka haline geldi” diyen Akın, belediye hizmetleri ve belediyeden beklenti araştırmaları için ayrı bir çalışma ekibinin oluşturulduğunu söyledi. Çalışma ekibi hakkında bilgi veren Akın, “Ekip bilimsel yöntemler kullanarak alanında uzman akademisyenlerden oluşuyor. Araştırmaları bu çalışma ekibi gerçekleştirecek. Belediyelerimizin bir anlamda röntgenini çekeceğiz” dedi.

ÇALIŞTAY YAPILACAK

Akın, önümüzdeki ekim ayı içersinde kentsel, idari, hukuki ve mali alanda yerel yönetimlerin sorunlarını tespit edilip çözüm önerilerinin üretileceği “Yerel Yönetimler Çalıştayı” düzenlemeyi planladıklarını kaydetti. Çalıştay sonuç raporunun CHP’nin yerel yönetim politikasına yön vermesinin amaçlandığını söyleyen Akın, halihazırdaki CHP belediyelerinin çalışmalarına da değinerek “Belediyelerimiz bugüne kadar Türkiye genelinde her kesime hitap eden pek çok sosyal hizmeti hayata geçirdi” diye konuştu. Söz konusu uygulamalardan “proje havuzu” oluşturacaklarını işaret eden Akın, “Böylece başarılı olduğu vatandaş memnuniyetiyle de kanıtlanan bu projeler bütün il ve ilçelerdeki seçim çalışmalarına uyarlanabilecek” dedi.