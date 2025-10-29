Genel Başkan Yardımcısı İmren Nilay Tüfekci, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na aday oldu

İYİ Parti 4. Olağan Kurultay sürecini, 27 Ağustos'ta mahalle delege seçimiyle başlatmıştı.

İlçe kongrelerini tamamlayan İYİ Parti il kongreleriyle büyük kongre sürecini sürdürüyor.

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, geçtiğimiz günlerde partisinde yenilik ve gençleşmenin olacağını söylemişti.

İYİ Parti Sosyal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekci, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını sosyal medyadan "Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun liderliğinde; İstanbul’dan başlayarak Türkiye’yi yeniden İYİ yapmaya geliyoruz" notuyla paylaştığı videoyla duyurdu.

ADAYLIĞINI DUYURDU

Tüfekci, şunları kaydetti:

"Ayasofya'nın gölgesinde, ecdadın mirasına şahitlik eden bu kutlu mekanda, bir hevesi değil bir şahlanışı ilan etmek için karşınızdayım. Kaderimiz İstanbul'la kesişmiştir. Çünkü İstanbul'un kaderi milletin kaderidir. Bu şehrin ayağa kalkışı Türkiye'nin yeniden şahlanışıdır. Ben hayatımın hiçbir döneminde kolaya talip olmadım. Çünkü bilirim ki; bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar. İstanbul'da yakılan bu meşale yarın 85 milyonun umuduna dönüşecektir. Bugün büyük onur ve sorumlulukla ilan ediyorum Sayın Genel Başkanımız Musavat Dervişoğlu'nun liderliğinde partimize daha fazla katkı sunmak, teşkilatlarımız güçlendirmek ve İstanbul'u yeniden iyi yapmak için İstanbul il başkanlığına adayım."