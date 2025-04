Genel Kurul'da Can Atalay kararının okunması Meclis tutanaklarında sansürlendi

Yayınlanma: 16.04.2025 - 17:06

Güncelleme: 16.04.2025 - 17:31

2023 Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili olarak seçilen Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği hak ihlali kararı, 16 Nisan 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda resmen okundu.

TBMM Genel Kurulu'nda Can Atalay kararının okunması Meclis tutanaklarında sansüre uğradı. TBMM'nin sitesinde yer alan tutanakta, kararın okunduğu bölüm yer almadı.

Tutanak CHP'li Meclis Başkanvekili Karaca'nın "Sayın milletvekilleri, şimdi yapacağım konuşmaya eminim, Sayın Meclis Vekilimiz Sırrı Süreyya Önder en çok memnun olacak, çok mutlu olacağı bir konuşma. Aramızda sağ salim döndüğünde de inanıyorum ve diliyorum- bu konuşmadan dolayı ilk memnuniyet ifadesinde bulunacak kişinin, vekilimizin ve Meclis Başkan Vekilimizin kendisi olacağını burada ifade etmek isterim" diyerek başladığı konuşması, bu sözlerin ardından kesildi.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de sosyal medya hesabından tutanağın sansüre uğramadan önceki ve sonraki hallerinin fotoğraflarını paylaşıp "Can Atalay’la ilgili AYM hükmünün okunduğu fasıl son tutanakta an itibariyle görünmüyor. Genel Kurul açıkken Meclis Başkan Vekili’nin talimatıyla Divan Üyesi tarafından söylenen sözlerin tutanaktan çıkartılması kararını Genel Kurul kapalıyken kim, nasıl veriyor diye sormak için tutanak hizmetleriyle görüştüm. Tartışmalı bir an olduğunu, beyanlarda hata olmasın diye ilgi faslın kontrolde olduğunu kısa süre içerisinde yükleneceğini ifade ettiler. Bekliyoruz" açıklaması yaptı.

İşte Kadıgil'in paylaştığı, ilgili tutanağın bir saat arayla fotoğrafları:

"TUTANAKLAR MECLİSİMİZİN NAMUSUDUR"

CHP Grup Başkanvekil Murat Emir, sansüre sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Atalay, "TBMM Başkanvekilimiz Gülizar Biçer Karaca Anayasa ve İçtüzüğe uygun davranarak AYM kararını okutmuştur. Anayasa ve İçtüzük tanımayan AKP bu kez de tutanakları değiştirmeye ve AYM kararının okunduğu bölümü tutanaklardan çıkartmaya çalışıyor. Başta TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş olmak üzere tüm yetkilileri uyarıyoruz. Tutanaklar Meclisimizin namusudur. Beğenmediğiniz bölümlerini sonradan çıkartabileceğiniz sıradan metinler değildir. Yeni bir hukuksuzluk daha yaratmayın. İzin vermeyiz" ifadelerini kullandı.