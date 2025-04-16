TBMM'den 'Can Atalay' krizi: AKP 'korsan eylem' dedi, Karaca'nın görevden alınmasını istedi

Yayınlanma: 16.04.2025 - 16:36

Güncelleme: 16.04.2025 - 16:36

Meclis'te CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, TİP'in seçilmiş vekili tutuklu Can Atalay'ın tahliye edilmesine ilişkin AYM kararını okuttu.,

AKP'den ise kararı okuyan Karaca'ya sert bir tepki geldi. AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta tarafından yapılan açıklamada "Sayın Gülizar Biçer açıkça Meclis Başkan Vekilliği görevini kötüye kullanmış ve yetkisinin aşımı ile de hukuk aleminde hiçbir sonuç doğurmayan korsan bir eylem yapmıştır" dedi.

Usta'nın sözleri şöyle:

"Meclis Genel Kurulu'nda daha önce görmediğimiz kadar bir kalabalıkla gelmişlerdi ve bir planlı şekilde bizim divan katip üyemizin kalkmasının arkasından, tutanaklarda da sabittir, kendisinin uyarmasına rağmen ara vermemiş. Aynı şekilde divanda görev yapan yasama uzmanlarının kendisini ikaz etmesine rağmen, Sayın Meclis Başkan Vekili 'Katip üye kalkmıştır, divan teşekkülü bozulmuştur. Ara vermeniz gerekir' demesine rağmen hiçbir ikazı dinlememiştir. Katip üyenin yerine, boş kalan, belli bir süre boş kalan divan heyetine kendi katip üyelerini getirip oturtmuşlardır. Davet etmeden. Hem de davet etmeden. Neresinden bakarsanız tamamıyla usulsüz" dedi.

GÖREVDEN ALINMASINI İSTEDİ

"Bu konudan diğer siyasi partilerin haberi yoktu" iddiasında bulunan Usta, "DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit ile konuştum, onların da haberi olmadığını, üzüldüklerini, böyle bir günde böyle bir davranışın sergilenmesinden üzgün olduklarını bildirdiler. Bilerek ve kasten iç tüzük ihlalidir... Meclis Başkanı'nın kendisine verdiği yetkiyi kötüye kullanmıştır. Taraflı olarak başkanlık yapmaya devam etmiştir. İç tüzüğe aykırıdır; hiçbir oturumda görev almaması, Meclis Başkanvekilliği görevinin sonlandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.



