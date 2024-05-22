Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıya suçüstü
Avcılar’da, kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, yabancı uyruklu kadını dolandırmak istedi. Kendisinden istenen parayı şüpheliye teslim etmek üzere verilen adrese giden kadın, dolandırıldığını anlayınca çevredekilerden yardım istedi. Kaçmak isterken yakalanan Uğur D. gözaltına alındı.
Kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, yabancı uyruklu Sulaf D. isimli kadını arayarak isminin terör olaylarına karıştığını, sürdürülen gizli soruşturma kapsamında elindeki tüm parayı vereceği adrese getirmesini istedi. Şüpheli, kadına bu durumdan kimseye söz etmemesi gerektiğini de söyledi. Paniğe kapılan Sulaf D., durumu eşine anlattı. Mohammed S.A. durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu; ardından da eşiyle şüphelinin verdiği adrese gitti. İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi’ne yönlendirildi.
Parayı şüpheliye tesim etmek üzere olan Sulaf D., şüphelinin polis olmadığını ve kaçmak istediğini fark ederek çevredekilerden yardım istedi. Yakalanacağını anlayan Uğur D. ile Mohammed S.A. arasında arbede yaşandı. Şüpheli Uğur D., arbede sırasında vatandaşlar tarafından yakalanıp, ring görevi yapan polis ekiplerine teslim edildi. Yabancı uyruklu çift Uğur D.'den şikayetçi olurken, polis ekiplerinin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir ülkeye daha vize muafiyeti geldi!
- AKP’nin kalesinde üst düzey istifa!
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt!
- 'Şaraba nasıl bağladı, anlamadım'
- Konyaspor'dan Galatasaray maçı açıklaması!
- Erdoğan'a fark attılar
- Kitapyurdu'nun kapısı mühürlendi!
- Süper Lig'de beklenmedik ayrılık kararı!
- 'Deprem olursa çöker, Türkiye de diz çöker'
- Özel'den Bahçeli'ye 'Sinan Ateş' sorusu!