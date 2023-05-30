'Gereğini yapan' Ahmet Hakan'ın dilinde yine bağımsız gazete ve televizyonlar!

Yayınlanma: 30.05.2023 - 11:45

Güncelleme: 30.05.2023 - 13:21

AKP'nin en 'prestijli' yayın organları arasında başı çeken Hürriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun, bugünkü köşe yazısında, bağımsız medyayı diline doladı. Hakan, "Erdoğan'ın zaferine katkı sundular" diyerek Cumhuriyet'in de aralarında bulunduğu özgür yayıncıları hedef aldı.

Hürriyet Gazetesi'nde Ekim 2019'de sendikalı oldukları için 43 kişinin işten çıkarılmasının ardından görevinden ayrılan Vahap Munyar'ın yerine Kasım 2019'da Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirilen Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde, bağımsız medya kuruluşlarının Erdoğan'ın zaferine katkı sunduğu savını işledi.

Hakan'ın hedefinde Türkiye'nin en köklü gazetesi, 99 yaşındaki Cumhuriyet'in yanı sıra, Sözcü, Halk TV, Tele 1 gibi bağımsız kurumlar da vardı. Hakan yazısında Cumhuriyet yazarı, şair Ataol Behramoğlu'nu da anarak "Son katkısı yabana atılamaz" değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURİYET GERÇEKLERİ AKTARIYOR, YA SİZ?

Cumhuriyet Gazetesi tüm mecralarıyla gazeteciliğin temel görevi gereği "gerçekleri nesnel biçimde, çarpıtmadan, sansürlemeden" kamuouyuyla paylaşıyor.

Ancak Hakan'ın yönettiği Hürriyet gazetesi, hem basılı hem de dijital versiyonlarında ne gerçekleri nesnel şekilde aktarıyor ne de hadiseleri sansürlemeden okurlarıyla paylaşıyor.

Hürriyet'in Mart 2018 yılında Aydın Doğan tarafından Demirören Ailesi'ne satılmasının ardından yayın çizgisini keskin şekilde değiştiren Hürriyet'in kaptan koltuğunda oturan Hakan, uzun yıllardır gemisini AKP sularında yüzdürüyor.

Tüm devlet olanaklarını kullanarak katıldığı seçimde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve bakanlarının tüm açıklamalarını anlık olarak aktaran Hürriyet Gazetesi, Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gazetecilik tabiriyle 'saklamaktan' geri durmadı.

Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'ndan yana destek açıklaması 23 Mayıs'ta Hürriyet'in manşetinde yer alırken, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı'na desteğine ilişkin haber 25 Mayıs'ta Hürriyet'in birinci sayfasında kendine zor yer buldu. Anılan bu tek örnek bile Ahmet Hakan ve Hürriyet'in tercihlerini yansıtmaya yeter.

GEREĞİNİ YAPMAYA DEVAM EDİYOR!

Hakan'ın yönettiği gazeteyle, CNN Türk'te sunduğu programla nasıl da canhıraş AKP'ye cansuyu olduğunu, Eylül 2022'de bizzat AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirmişti. CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında Erdoğan, "Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın. Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Hâl böyleyken, Erdoğan'ın zaferine kimin, ne şekilde katkı sağladığının kararını Türkiye kamuoyu verecektir.