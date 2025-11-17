Gerekçe: CHP'li olmaları... Şişli Belediyesi önünde 'işten çıkarma' protestosu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.11.2025 12:37:00
Engin Deniz İpek
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın "Kent Uzlaşısı" operasyonuyla tutuklanmasının ardından kayyım atanan Şişli Belediyesi'nde CHP Meclis Grubu işten çıkarmalarla ilgili protesto eylemi düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şişli İlçe Başkanlığı, kayyımla yönetilen Şişli Belediyesi'ndeki işten çıkarmaları protesto etmek için belediye önünde toplandı.

ÖZGÜR ÇELİK, YUNUS EMRE VE SEZGİN TANRIKULU DESTEĞE GELDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile CHP milletvekilleri Yunus Emre ve Sezgin Tanrıkulu da işçilere destek vermek için belediye önüne geldi.

GEREKÇE: CHP'Lİ OLMALARI!

Öğrenilene göre; 9 kişi CHP'li oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı. Taşyapı şirketine karşı yapılan mahalle toplantısına katılmaları sebep gösterildi.

