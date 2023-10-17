Gerekçe gösterilmeden açığa alınmıştı: TRT muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındı
TRT'de 25 sene çalıştıktan sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden açığa alınan gazeteci Elif Akkuş, dün akşam Ankara'da gözaltına alındı.
Gerekçe gösterilmeden TRT'deki işine son verilen savaş muhabiri Elif Akkuş'un avukatı Hüseyin Ersöz, Akkuş'un dün akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındığını duyurdu.
Ersöz'ün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:
"TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş, az önce Ankara’da gözaltına alındı. İstanbul’daki evinde akşam saatlerinde arama yapılan, ancak Ankara’da bulunduğundan, hakkındaki Yakalama Kararı uygulanamayan ve telefonla Asayiş Şube Müdürlüğü’ne çağrılan Akkuş, emniyete giderek teslim oldu. İfadeye çağırsanız gelecek bir gazeteci hakkında Yakalama Kararı alınmasının 'hukuki' hiçbir gerekçesinin olamayacağını belirtelim. Bugün Akkuş’un Twitter hesabının birkaç kez hacklenmeye çalışıldığını da not düşelim."
TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş, az önce Ankara’da gözaltına alındı. İstanbul’daki evinde akşam saatlerinde arama yapılan, ancak Ankara’da bulunduğundan, hakkındaki Yakalama Kararı uygulanamayan ve telefonla Asayiş Şube Müdürlüğü’ne çağrılan @reporterefo, emniyete giderek teslim… https://t.co/0zDmKNIlNB— Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) October 16, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Nilgün Belgün'den 'Metin Akpınar' açıklaması
- Polat çifti emniyete gitti: Plaka detayı dikkat çekti!
- Bakan Tunç'tan 'ihbar dilekçesi' açıklaması
- 'Müjde' ikramiyeye bir darbe daha!
- Özgür Özel'den yanıt geldi!
- Konut alımında hisseli satış dönemi
- Duygu Nebioğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar!
- İYİ Parti'den İmamoğlu'na 'ittifak' yanıtı
- Konut kiralama sistemi sil baştan değişiyor
- Ücretsiz ulaşıma kısıtlama