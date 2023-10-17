Gerekçe gösterilmeden açığa alınmıştı: TRT muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındı

TRT'de 25 sene çalıştıktan sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden açığa alınan gazeteci Elif Akkuş, dün akşam Ankara'da gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 08:33
Gerekçe gösterilmeden açığa alınmıştı: TRT muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Gerekçe gösterilmeden TRT'deki işine son verilen savaş muhabiri Elif Akkuş'un avukatı Hüseyin Ersöz, Akkuş'un dün akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındığını duyurdu.

Ersöz'ün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş, az önce Ankara’da gözaltına alındı. İstanbul’daki evinde akşam saatlerinde arama yapılan, ancak Ankara’da bulunduğundan, hakkındaki Yakalama Kararı uygulanamayan ve telefonla Asayiş Şube Müdürlüğü’ne çağrılan Akkuş, emniyete giderek teslim oldu. İfadeye çağırsanız gelecek bir gazeteci hakkında Yakalama Kararı alınmasının 'hukuki' hiçbir gerekçesinin olamayacağını belirtelim. Bugün Akkuş’un Twitter hesabının birkaç kez hacklenmeye çalışıldığını da not düşelim."


Elif Akkuş trt gözaltı

İlgili Haberler

25 yıllık savaş muhabiri Elif Akkuş'u açığa alan TRT hâlâ gerekçe göstermedi!

25 yıllık savaş muhabiri Elif Akkuş'u açığa alan TRT hâlâ gerekçe göstermedi!

En Çok Okunan Haberler