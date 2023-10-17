Gerekçe gösterilmeden açığa alınmıştı: TRT muhabiri Elif Akkuş gözaltına alındı

Yayınlanma: 17.10.2023 - 08:33

Güncelleme: 17.10.2023 - 08:33

Gerekçe gösterilmeden TRT'deki işine son verilen savaş muhabiri Elif Akkuş'un avukatı Hüseyin Ersöz, Akkuş'un dün akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındığını duyurdu.

Ersöz'ün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"TRT Haber Muhabiri Elif Akkuş, az önce Ankara’da gözaltına alındı. İstanbul’daki evinde akşam saatlerinde arama yapılan, ancak Ankara’da bulunduğundan, hakkındaki Yakalama Kararı uygulanamayan ve telefonla Asayiş Şube Müdürlüğü’ne çağrılan Akkuş, emniyete giderek teslim oldu. İfadeye çağırsanız gelecek bir gazeteci hakkında Yakalama Kararı alınmasının 'hukuki' hiçbir gerekçesinin olamayacağını belirtelim. Bugün Akkuş’un Twitter hesabının birkaç kez hacklenmeye çalışıldığını da not düşelim."