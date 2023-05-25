25 yıllık savaş muhabiri Elif Akkuş'u açığa alan TRT hâlâ gerekçe göstermedi!

Yayınlanma: 25.05.2023 - 15:50

Güncelleme: 25.05.2023 - 15:51

25 yıldır TRT’de görev yapan savaş muhabiri Elif Akkuş’un avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkili Akkuş’un açığa alınma yazısında hiçbir gerekçeye yer verilmediğini söyledi. Ersöz, hukuka aykırı şekilde gerçekleştirilen işleme karşı Ankara 25. İdare Mahkemesi'ne dava açtıklarını duyurdu.

"TARAFIMIZA RESMİ BİR YAZI TEBLİĞ EDİLMEDİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersöz, şunları kaydetti:

“Avukatları olarak 04 Mayıs tarihinde yaptığımız yazılı başvuruya da bugüne kadar bir cevap alınamamıştır. Müvekkilimiz son görev yerinde yaşamış olduğu 'kaburga kırığı' nedeniyle raporludur. Diğer yandan ifadeye çağrılmasına dair resmi bir yazı da henüz ne şahsına ne de bizlere tebliğ edilmiş değildir.”

"AÇIĞA ALINMASINA GEREKÇE OLABİLECEK..."

Akkuş’un halkın haber alma hakkı doğrultusunda yayın yapmak dışında, açığa alınmasına gerekçe olabilecek hiçbir durumunun bulunmadığını belirten Ersöz, şöyle devam etti:

“Meslek hayatı süresince Mavi Marmara Baskını, Libya ve Suriye gibi çok kritik yer ve görevlerde başarı ile hizmet eden ve ödüllere layık görülen bir gazeteci hakkında uygulanan bu tedbirin oldukça ağır olduğunu ve TRT’nin kurumsallaşmış kimliğine uygun bir yaklaşım olmadığını da ifade etmekle yetiniyoruz. Konu, disiplin hukuku ve idari yargı yönüyle takip edilmekte olup, kamuoyunu ilgilendiren boyutuyla, müvekkilimizin sevenlerini ve bizleri arayan basın mensuplarını, yasal sınırlar içinde bilgilendirmeye devam edeceğiz.”