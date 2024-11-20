Gerekçe sosyal medya paylaşımları: Nasuh Mahruki tutuklandı
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Savcılıkta verdiği ifadenin ardından sevk edildiği mahkemece tarafından tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
AKUT Arama Kurtarma Derneği eski Başkanı Nasuh Mahruki bugün avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermeye geldi. İfade işlemlerinin ardından Mahruki tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Mahruki sosyal medya hesabından konuya ilişkin bilgilendirme notu paylaştı.
TUTUKLAMA KARARI
Mahruki, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılıkta verdiği ifadenin ardından sevk edildiği mahkemece tarafından tutuklandı.
MAHRUKİ: CANIM TÜRKİYEMDEN HUKUK MANZARALARI
"Mahruki, savcılıkta verdiği ifadenin ardından, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
Dün Savcı belli oldu, bu sabah Savcılığa geldim ve ifade verdim. Gayet iyi geçti görüşme ancak tutuklanmaya sevk edildim. Hakimin karşısına çıkmayı bekliyorum.
Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 173 ülke arasında 148. ülke, 45 Avrupa ülkesi içindeyse sondan ikinci ülke ve Seçim Dürüstlüğü Endeksinde 165 ülke arasında 123. ülke seviyesine düşürülen canım Türkiyem’den hukuk manzaraları."
Dün Savcı belli oldu, bu sabah Savcılığa geldim ve ifade verdim. Gayet iyi geçti görüşme ancak tutuklanmaya sevk edildim. Hakimin karşısına çıkmayı bekliyorum.— Nasuh Mahruki (@nasuhmahruki) November 20, 2024
Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 173 ülke arasında 148. ülke, 45 Avrupa ülkesi içindeyse sondan ikinci ülke ve Seçim…
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