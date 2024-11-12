Evine polisler gelmişti: Nasuh Mahruki'den ilk açıklama Cumhuriyet'e

Yayınlanma: 12.11.2024 - 22:51

Güncelleme: 12.11.2024 - 23:01

AKUT’un kurucusu Nasuh Mahruki’nin evine polis baskın gerçekleştirdi.

Söz konusu durumu Mahruki, sosyal medya hesabından duyurdu:

“Değerli Dostlar, bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kiyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler. Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum. Bilginiz olsun, lütfen süreci takip edin."

Değerli Dostlar, bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kiyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler.



Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum.



Bilginiz olsun, lütfen süreci takip edin. — Nasuh Mahruki (@nasuhmahruki) November 12, 2024

Sosyal medya hesabından YSK'ye ilişkin yaptığı paylaşım sonrası polisler tarafından gözaltına alınmak isteyen Nasuh Mahruki ilk açıklamasını Cumhuriyet'e yaptı.

"HERKES KARŞI ÇIKMALI"

Olay sonrası ilk açıklamasını Cumhuriyet'e yapan Mahruki, "Yüksek Seçim Kurulu(YSK) ile ilgili paylaşımımdan ötürü bu gözaltı girişiminin yaşandığını düşünüyorum. YSK'ye güvenmiyorum ve sahtekarlıkla, manipülasyonla seçimi iktidara kazandırmak için son bir girişimde bulunulacağını düşünüyorum. Bir yurttaş olarak anayasak hakkımı kullanarak endişemi dile getirdiğim için bu olayın yaşandığını düşünüyorum" dedi.

Burada öznesinin kendisi değil, yurttaşların anayasal hakkı ve düşünce özgürlüğünün olduğunu vurgulayan Mahruki, "Bu yüzden bu girişime herkes kuvvetli biçimde karşı çıkmalı, hayır demeli" çağrısında bulundu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN SONU OLUR"

Mahruki sosyal medya hesabından bugün saat 19.09'da bir ileti paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Büyük Türk milleti, çok dikkatli ve uyanık olmalısın. İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor. Bilgisayar Mühendisleri Odası erken yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde mutlaka senin adına denetim yapma yetkisine sahip olmalıdır. Denetlenmezlerse oylarımızı çalarlar, sahtesiyle değiştirirler ve seçimi yine yasadışı kazanırlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin sonu olur ve bu son en kötü kabuslarınızda bile göremeyeceğiniz kadar korkunç olur."