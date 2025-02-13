Gergerlioğlu duyurdu: AKP'li Özlem Zengin'den 'çıplak arama' iddiasına vasi talebi
DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun cezaevlerindeki çıplak arama iddialarını gündeme getirmesi sonrası AKP’li Özlem Zengin, Gergerlioğlu’nun “akıl sağlığının yerinde olmadığını” ortaya atarak vasi atanmasını talep etti. Zengin ayrıca, Gergerlioğlu hakkında 750 bin TL’lik tazminat davası açtı.
DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun cezaevlerindeki çıplak arama uygulamasını Meclis’te gündeme taşımasının ardından AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den tartışma yaratan bir hamle geldi. Ankara 36’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvuran Zengin, Gergerlioğlu’nun “akıl ve ruh sağlığının yerinde olmadığını” ileri sürerek hakkında vasi atanmasını talep etti.
Zengin ayrıca, Gergerlioğlu’nun kendisi ve partisine iftira attığını iddia ederek 750 bin TL’lik tazminat davası açtı.
Başvuruya tepki gösteren Gergerlioğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Çıplak arama inkarlarını söylediğim için Özlem Zengin ruh sağlığımın yerinde olmadığını iddia etmiş ve 750 bin ? tazminat davası açmış.
Bütün bu çırpınman çıplak arama gerçeğini örtemiyor ama!
Konuşmaya devam edeceğim, hak ve hakikat apaçık bir güneş gibi parlayana dek!"
Çıplak arama inkarlarını söylediğim için @AvOzlemZengin ruh sağlığımın yerinde olmadığını iddia etmiş ve 750 bin ? tazminat davası açmış.— Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) February 13, 2025
Bütün bu çırpınman çıplak arama gerçeğini örtemiyor ama!
Konuşmaya devam edeceğim, hak ve hakikat apaçık bir güneş gibi parlayana dek!
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