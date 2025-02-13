Gergerlioğlu duyurdu: AKP'li Özlem Zengin'den 'çıplak arama' iddiasına vasi talebi

Yayınlanma: 13.02.2025 - 16:45

Güncelleme: 13.02.2025 - 16:45

DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun cezaevlerindeki çıplak arama uygulamasını Meclis’te gündeme taşımasının ardından AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den tartışma yaratan bir hamle geldi. Ankara 36’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvuran Zengin, Gergerlioğlu’nun “akıl ve ruh sağlığının yerinde olmadığını” ileri sürerek hakkında vasi atanmasını talep etti.

Zengin ayrıca, Gergerlioğlu’nun kendisi ve partisine iftira attığını iddia ederek 750 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Başvuruya tepki gösteren Gergerlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çıplak arama inkarlarını söylediğim için Özlem Zengin ruh sağlığımın yerinde olmadığını iddia etmiş ve 750 bin ? tazminat davası açmış.

Bütün bu çırpınman çıplak arama gerçeğini örtemiyor ama!

Konuşmaya devam edeceğim, hak ve hakikat apaçık bir güneş gibi parlayana dek!"