Gericiler Diyarbakır DT'de sahnelenen 'Karımın Kocası' oyununu hedef aldı

Yayınlanma: 25.12.2024 - 11:04

Güncelleme: 25.12.2024 - 11:09

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda dün akşam sahnelenen Hırvatistanlı yazar Miro Gavran'ın kaleme aldığı ve Serkan Budak tarafından yönetilen “Karımın Kocası” oyunu Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) üyeleri tarafından hedef alındı.

HÜDA-PAR Diyarbakır İl Başkanlığı'nca oyuna karşı sosyal medyadan şu açıklama yapıldı:

"İlimizde Devlet Tiyatroları tarafından sergilenmek istenen 'Karımın Kocası' adlı ahlak dışı tiyatro oyunu, kasıtlı olarak toplumsal yapımızı ve değerlerimizi hedef almaktadır. Hırvatistanlı bir yazarın kaleme aldığı bu tiyatro, İslami ve ahlaki değerlerimizi alaya almakta ve aşağılamaktadır. Sahabe ve peygamberler şehri olan Diyarbakır’da, İslam’a ve örflerimize aykırı bu tür etkinlikleri düzenleyenler ve destekleyenler art niyet taşımaktadır. Toplumun ahlaki değerlerini hedef alan, bir kadının aynı anda birden fazla erkekle ahlaksızca yaşam sürmesini normalleştirmeye çalışan bu tür projeler, bilinçli şekilde hayata geçirilmektedir. Bu ahlaksız tiyatro gösteriminin ilimizde sergilenmek istenmesi yasal olarak da suçtur. Yetkilileri göreve davet ediyoruz. HÜDA PAR olarak, toplumsal aile yapımızı bozan ve ahlaki değerlerimizi zedeleyen bu tür etkinliklerin her zaman karşısında duracağımızı bir kez daha vurguluyoruz."

OYUNCULAR SENDİKASI: MESLEKTAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE EDİYORUZ

Oyunun sahneleneceği Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi önüne gelen çok sayıda HÜDA-PAR'lı, tekbir getirerek slogan attı. Kültür merkezi önünde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Gösterim öncesinde oyunun isminin “Karımın Kocası”ndan “Evlilik Komedisi” olarak değiştirildi. Ancak bu değişiklik de gerici güruhu ikna etmedi.

Bu sırada Oyuncular Sendikası da "Bu akşam Diyarbakır Devlet Tiyatrolarında, "Karımın Kocası" olan orijinal ismi yerine, "Evlilik Komedisi" ismiyle oynanan oyun sırasında yaşanan olaylar nedeniyle meslektaşlarımızın güvenliğinden endişe ediyoruz. Yüzleri ve isimleri yayınlanarak hedef gösterilen meslektaşlarımızın güvenliklerinin garanti altına alındığından emin olmak istiyoruz. İlgili devlet kurumlarını göreve çağırıyor, acilen bir açıklama bekliyoruz!" açıklaması yaptı.

Oyun, gerici grubun provokasyonu ve polis gözetimi altında sahnelendi.

Biletleri tükenen “Karımın Kocası” oyunu bugün (25 Aralık) Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi’nde saat 20.00’da yeniden izleyiciyle buluşacak.