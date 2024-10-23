HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin çağrısından önce İmralı'yla görüşülmüş

Yayınlanma: 23.10.2024 - 16:00

Güncelleme: 23.10.2024 - 16:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı çağrıyla ilgili kritik bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

Ayrıntıyı ilk olarak kamuoyuyala paylaşan ise Cumhur İttifakı'nın destekçisi ve terör örgütü Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR'dan geldi.

Karar TV'nin canlı yayınına katılan HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Elde ettiğimiz bilgiler şudur: İmralı'da bazı görüşmeler yapılmış. Bazı devlet yetkilileri görüşmüş, bazı aracılar göndermişler. Silah bırakma çağrısı yapması için. Bunun karşılığında da bazı şeyler söylemiştir" dedi.

Yapıcıoğlu, Bahçeli'nin de çağrısıyla "bazı şeylerin ilanını ya da kamuoyunda bu kadar yoğun şekilde tartışılmasını amaçlamış olabileceğini" söyledi.

BAHÇELİ NE ÇAĞRISI YAPTI?

MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında Öcalan için “Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” çağrısında bulunmuştu.