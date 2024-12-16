HÜDA PAR İslam hukukunu övüp Kuran ayetlerini kaynak gösterdi: Aile işlerine ‘din ayarı’

Yayınlanma: 16.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.12.2024 - 04:00

Türkiye’de kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri her geçen gün artarken iktidar ve ortakları gerici çözümler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda iktidarın küçük ortağı ve şeriat çıkışlarıyla öne çıkan HÜDA PAR’dan dikkat çeken bir öneri geldi.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, TBMM’de yaptığı basın açıklamasında Emniyet ve yargı sistemini hedef göstererek ailenin korunmasında yetersiz kaldıklarını savundu. Çözümün Kuran’ın Nisa Suresi 35’inci ayetinin uygulanmasında olduğunu iddia eden Dinç, “Günümüzde aile uyuşmazlıklarında özellikle polis ve mahkeme süreçlerinin başlamasıyla birlikte, ailelerin mahremiyeti ciddi şekilde zedelenmekte ve tarafların tüm özel hayatlarının aleniyet kazanmasına yol açmaktadır. HÜDA PAR olarak, aile uyuşmazlıklarının çözümünde İslam aile hukukunda yer alan aile hakemliği sistemini öneriyoruz. Nisa Suresi’nin 35’inci ayetinde emredilen bu yöntem, Osmanlı döneminde etkili bir şekilde uygulanmış, aile mahremiyetini gözeterek eşlerin sorunlarını çözmeye katkı sunmuştur” dedi.

‘LAİKLİK İLKESİNE AYKIRI’

29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Av. Şenal Sarıhan ise Dinç’in önerisine tepki gösterdi. Sarıhan “Laik bir hukuk devletinde dini kurallara göre düzenleme yapılması anayasanın laiklik ilkesine aykırıdır. Boşanma aşamasına gelmiş bir aile yapısında mahremiyetten bahsedilemez. Yapılması gereken, bir davada hâkimin iki tarafın görüşlerine bakarak, laik ve demokratik hukuk çerçevesinde işlem yapmasıdır. Mahkemede bir işlemin yapılması mahremiyet ihlali sayılmaz. Türkiye’de boşanmalardan kaynaklı kadın cinayetlerinin sayısı fazla. Böylesine bir düzenleme bu durumların artmasına da neden olacaktır” dedi.

NİSA SURESİ 35'İNCİ AYET NEDİR?

Dinç'in çözüm önerisi olarak sunduğu Nisa Suresi 35’inci ayette şu ifadeler geçiyor: “Şayet karı-kocanın aralarının iyice açılmasından ve artık yuvanın dağılmasından endişe ederseniz, erkeğin ve kadının ailesinden birer hakem belirleyin. ki taraf da iyi niyetle işi düzeltmek isterse, Allah karıkocanın arasındaki dargınlığı giderip barışmalarını sağlayacaktır.