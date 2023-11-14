Gezi davası tutuklusu Kahraman, müftülükçe görüş alınmak üzere arandı, yanıtı eşi verdi: ‘Mümkün değil, hapiste’

Yayınlanma: 14.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 14.11.2023 - 04:00

İBB Deprem Daire Başkanı Tayfun Kahraman, cezaevinde olduğu için müftülük, eşi Meriç Demir Kahraman’a ulaşabildi. Durumu sosyal medya hesabından aktaran Meriç Demir Kahraman olayı şöyle anlattı:

“Az önce eşim Tayfun Kahraman’ı daha önce İBB Deprem Risk Yönetimi Dairesi başkanı olarak görev yaptığı için, deprem riski yüksek bir ilçedeki caminin yenilenmesiyle ilgili danışmak üzere ilçe müftülüğünden aradılar. Daha önceki görüşmelerine istinaden, yeni ortaya çıkan sorunların çözümü için kendisinin görüşlerine ihtiyaçları olduğunu söylediler. Görüşemeyeceklerini söyledim, çok şaşırdılar, nedenini söyleyince de üzüldüler.” ‘Delilsiz hapsediliyor’ Kahraman’ın tutukluluk haline değinen Meriç Demir Kahraman, “Kentleşmeyle ilgili her konuda olduğu gibi yenilenecek bir cami ile ilgili olarak da danışılacak, görüşü alınacak bir meslek insanı olan Tayfun Kahraman, anayasal görevini, toplumsal sorumluluğunu yerine getirdiği için 25 Nisan 2022’den beri hukuksuz ve delilsiz olarak hükümeti devirmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla hapsediliyor” ifadelerini kullandı. Meriç Kahraman son olarak “Bu memleketin Tayfun’a ihtiyacı var; işinin başına, öğrencilerinin yanına dönebilmesi için ortak akla ve vicdana sesleniyorum” dedi.

Gazetemize de açıklamalarda bulunan Meriç Demir Kahraman, “Tayfun, bu ülkenin ağacına da camisine de tarihi eserine de insanına da aynı muhabbet ve özenle, aynı kamusal görev bilinciyle yaklaşan bir şehir plancısı ve imar hukukçusu, herkesin ona soracak bir şeyi olması olağandır. İlçe müftülüğünde arayanların şaşırmaları normal. 10 yıl önce herkesin gözü önünde yaşanmış bir olay yüzünden, sadece işini yapan bir kamu görevlisinin ortada delil yokken hapsedilmiş olması başlı başına şaşırtıcı. Yaşadığımız şey normal değil. Filler tepinirken altında bu memleketin halkına faydalı olmaya çalışan bir evladı ezildi. Hem de ailesiyle birlikte” diye konuştu.