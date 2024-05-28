Gezi Direnişi 11 yaşında: 'Karanlık gider, Gezi kalır...'

5 yıl önce Taksim Gezi Parkı'nda bulunan ağaçların kesilmemesine karşı başlayan ve tüm yurda yayılan, tarihe Gezi Direnişi olarak geçen eylemler zincirinin yıl dönümü tüm Türkiye'de kutlanıyor. Aralarında siyasilerin de olduğu çok sayıda isim Gezi'nin yıl dönümü için sosyal medyadan art arda mesaj paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 14:31
Gezi Direnişi 11 yaşında: 'Karanlık gider, Gezi kalır...'
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Gezi Parkı Direnişi, 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nin, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan ve sadece umumi hizmette kullanılmak koşulu ile tapuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmiş olan Taksim Gezi Parkı'na İstanbul 6. İdare Mahkemesi ve 2 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı olduğu halde Topçu Kışlası'nı Taksim Yayalaştırma Projesi çerçevesinde imar izni olmadan yeniden inşa etmesini engelleme eylemi olarak başladı.

27 Mayıs 2013 tarihinde iş makinelerinin parka girmesinin ardından bu haberin sosyal medya aracılığıyla kısa sürede yayılması sonucunda bazı aktivistlerin parka gidip çalışmaları durdurmaya çalışmasına polis müdahale etmişti.

TÜM TÜRKİYE'YE YAYILDI

Bu müdahaleler ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inşaatın yapımında ısrarcı açıklamaları ile protestolar hükûmet karşıtı gösterilere dönüşmüş ve başta Ankara, İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere Türkiye'nin diğer illerine de yayılmıştı.

1 Haziran tarihinde emniyet güçleri Taksim meydanından geri çekildi ve protestocular Gezi parkında bir kamp kurmuşlardı. 15 gün sonra yine polis müdahalesiyle dağıtılan kampa; gönüllülerin çalıştığı kütüphane, revir, mutfak gibi tesisler kurulmuştu... 15 Haziran'dan sonra Türkiye'nin çeşitli illerindeki parklarda forumlar düzenlemeye başlanmıştı.

Projenin dayanağı olan planlar İstanbul 1. İdare Mahkemesi tarafından 6 Haziran 2013 tarihinde iptal edilmişti.

'ÇAPULCULAR' SLOGANI

Erdoğan'ın göstericilere "çapulcu" demesi sonrasında, bu kelimenin kullanılmasından dolayı 2003 yılında 10 milyar TL (Şimdiki 10 bin TL) tazminat ödendiğine dair emsal karar çıkınca protestocular kendilerini çapulcu kelimesi ile ifade etmeye başlamışlardı.

Bazı medya kuruluşlarının gösteri ile ilgili haberleri yayınlamamasına tepki gösterilmişti. Özellikle CNN Türk'ün gösterilerin yoğun olduğu sırada penguenlerle ilgili belgesel yayınlaması karikatürler ve çeşitli şekillerde tepkilere neden olmuş ve penguen de gösterilerde kullanılan sembollerden biri haline gelmişti.

2,5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ KATILDI

İçişleri Bakanlığı'nın 23 Haziran'da yaptığı açıklamaya göre; Bayburt ve Bingöl hariç 79 ilde düzenlenen eylemlere toplam 2.5 milyon kişi katılmış, bundan daha fazla kişi de sosyal ağlar aracılığıyla görüşlerini aktarmışlardı.

10 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 8 BİNDEN FAZLA YARALI

Olaylar sonucunda; Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, Berkin Elvan, Burak Can Karamanoğlu, Mehmet İstif ve Elif Çermik ve 2 güvenlik görevlisi polis komiseri Mustafa Sarı ile polis memuru Ahmet Küçüktağ hayatını kaybetmiş, 8163 kişi yaralanmıştı.

SOSYAL MEDYADA YIL DÖNÜMÜ MESAJLARI

Gezi Direnişi'nin 11. yıl dönümü olan bugün; aralarında siyasiler ve sivil toplum örgütleri de olduğu çok sayıda isim sosyal medyadan art arda mesaj paylaştı.

İşte o mesajlardan bazıları...


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