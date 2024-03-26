TMMOB, 700 gündür cezaevinde olan arkadaşları için özgürlük istedi:‘Gezi Direnişi geleceğimiz’

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Gezi davası tutuklularının 700 gündür cezaevinde olmasına ilişkin dün basın açıklaması düzenledi.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 26.03.2024 - 04:00
TMMOB, 700 gündür cezaevinde olan arkadaşları için özgürlük istedi:‘Gezi Direnişi geleceğimiz’
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Basın açıklamasını okuyan TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Avcı, “Ülke tarihinin en görkemli halk hareketlerinden biri olan Gezi Direnişi’ne suç isnat etmek, onurlu direnişimizi lekelemek amacıyla iktidarın güdümündeki yargı mensupları tarafından verilen hukuksuz tutuklama kararının üzerinden 700 gün geçti. Tayfun Kahraman ve Can Atalay’ın da aralarında bulunduğu arkadaşlarımızın 18’er yıllık hapis cezaları onandı” dedi. “Biliyoruz ki bu karar, sadece arkadaşlarımıza yönelik değildir” diyen Avcı, “Bu karar, ülkesinin bugününe ve yarınlarına sahip çıkan milyonlara yöneliktir; milyonlarca insanın demokratik hak kullanımlarını cezalandırmaya, barışçıl ve demokratik istemleri bastırmaya ve kamu idarelerine yakışmayacak bir şekilde öç almaya, cezalandırmaya yöneliktir” ifadesini kullandı.

"İKTİDARIN HEDEFİNDE"

Gezi Direnişi’nin ezilen milyonların sesi olduğunu belirten Avcı, “Gezi Direnişi geleceğimizdir. Gezi emeğimiz, alın terimiz, gururumuz, kardeşlik ve dayanışma demektir. İlk günden itibaren Gezi, iktidarın hedefindedir” dedi. Avcı sözlerini şu şekilde noktaladı: “Adalet nöbetlerimizi arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşana dek sürdüreceğiz. Arkadaşlarımıza özgürlük istiyoruz.”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, “Bugün adalete, özgürlüğe, demokrasiye, her şeyden daha fazla ihtiyacımız var” dedi.

ATALAY YAPAY ZEKA İLE MESAJ YOLLADI

Gezi davasında tutuklu Can Atalay yapay zekâ ile seslenerek 31 Mart yerel seçimlerinde Hatay için destek istedi. Can Atalay’ın kendi sesinin yapay zekâ tarafından seslendirildiği mesajı, Atalay’ın ve adayların görüntülerinin bulunduğu bir video ile TİP tarafından paylaşıldı. Atalay, mesajında “Hatay için, kentimizi yeniden inşa etmek için aday olan arkadaşlarımdan desteklerinizi esirgemeyeceğinize inanıyorum” dedi. 


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