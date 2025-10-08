Gezi'nin 'Duran Adam' eylemcileri hâkim karşısında: Adliyede destek için yoğun kalabalık

Gezi Direnişi’nin 12. yıl dönümünde 28 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen “Duran Adam” eylemi nedeniyle 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Yaşı 18’in altında olan iki çocuk serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Söz konusu 19 kişi hakkında “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak” suçlamasıyla açılan dava, bugün İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

AVUKATLARDAN BERAAT TALEBİ

Savcılık iddianamesinde, sanıkların “toplumsal olaylara ilişkin duyarlılığı istismar ederek kamu düzenini bozabilecek nitelikte eylem gerçekleştirdikleri” öne sürüldü. Sanık avukatları ise eylemin barışçıl nitelikte olduğunu ve müvekkillerinin sadece “sessiz duruş” sergilediğini belirterek beraat talebinde bulundu.

Destek için adliyeye gelenler yoğun kalabalık oluşturdu.

GEZİ'NİN SİMGESİYDİ

Gezi Direnişi’nin sembollerinden biri haline gelen “Duran Adam” eylemi, 2013 yılında sanatçı Erdem Gündüz’ün başlattığı sivil itaatsizlik biçimi olarak hatırlanıyor.