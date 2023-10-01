Gezi tutuklularının aileleri kararı Cumhuriyet'e değerlendirdi: Mücadeleye devam edeceğiz!

Yayınlanma: 01.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.10.2023 - 03:00

Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman: En ufak delil tartışması yapılmadı. Bu karar tamamıyla siyasidir. Mücadelesini biz daha da büyüterek vermeye devam edeceğiz. Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutlayacakken adaletin geldiği bu durum muhalefet partileri ve kurumsal siyasetin koltuk kavgasından dolayı gözden kaçırıldı. Bu utanç siyasetin de dahil olmak üzere hepsinin boynunda asılıdır. Eninde sonunda hepsini dışarı çıkaracağız.

Can Atalay’ın babası Mustafa Atalay: Kimi yaşamına müdahale edildiği için kimi saçına, sakalına, eteğine, giysisine karışıldığı için, kimi de eğitimine müdahale edildiği için Gezi eylemlerine katıldı. Gezi savcının, yargıcın ve Yargıtay’ın kararı aldıkları gibi sekiz kişinin düzenlediği bir eylem olamaz. Siyasiler ellerini yargıdan çeksinler. Anayasa Mahkemesi’yle bir hukuki çatışma mı var acaba.

‘DELİLSİZ MAHKÛMİYET’



İş insanı Osman Kavala, kararın ardından kısa bir açıklama yaptı. Kavala şunları kaydetti: “Yargıtay’ın onama kararı, hukuk ilkelerine ve insan hayatına değer vermeyen bir anlayışın ürünüdür. Bu karar, delil olmadan insanları mahkûm etmenin yargıda norm haline geldiğinin en çarpıcı göstergesi olmuştur.”