Gezi tutuklusu Kahraman'ı dostları unutmadı: İyi ki doğdun Tayfun!

Yayınlanma: 14.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.05.2023 - 06:29

Kahraman’ın dostları, “14 Mayıs’ta doğum günün ile bahar gelecek. Hepimiz seni çok özledik, iyi ki doğdun Tayfun” yazılı pankart açarak doğum günü mesajı yayımladı.

‘ÖZGÜRLÜK GELECEK’

Cumhuriyet’e konuşan Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, 14 Mayıs’ın önemine dikkat çekerek “14 Mayıs hem bizim için hem ülke için güzel günlerin takvim yaprağının birleştiği bir gün. Bir taraftan Tayfun’un doğum günü bir taraftan anneler günü, bir taraftan da demokrasi günü olarak tarihe geçeceğine inanıyoruz. Tutukluluğunun 383’üncü gününde hem Tayfun’a hep beraber bir hediye vermiş olacağız hem de 14 Mayısların bundan sonra artık farklı bir şekilde anılacağını düşünüyoruz. Seçim sonrasında beklentimiz hukukun, adaletin yasalara göre herkese eşit bir şekilde işlediği, özgürlüğün kardeşliğin ülkemizde yeniden kurulduğu bir dönemin başlangıcı olacak. Yargı tekrar bağımsız, yasalara göre işlediğinde Tayfun ve diğer tüm arkadaşlarımıza, adaletsizce siyasi rehin olarak tutsak edilen herkese özgürlüğün geleceğini umuyoruz” dedi.

‘BİZ KAZANACAĞIZ’

Kahraman’ın üniversiteden hocası Teoman Tekkökoğlu ise Kahraman’ın üniversitede başarılı bir öğrenci olduğunu vurgulayarak “Çevreyi korudukları, anayasanın ödev olarak verdiği görevi yerine getirdikleri için şu anda tutuklular. Bu çok acı. Umarım 2 gün sonra bu süreç sona erecek, tez vakitte bu arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşacaklar” dedi.

Kahraman ise cezaevinden gönderdiği mesajda doğum gününü kutlayanlara teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

“Bugün bana hayatımda aldığım en güzel hediyeyi vereceksiniz. Sadece benim değil, 86 milyonun demokrasi bayramı olacak bugün. Memleketimize en çok hasretini çektiğimiz demokrasi, adalet, özgürlük ve kardeşlik hâkim olacak. İyiler kazanacak, biz kazanacağız. Benim için her güzel şeyin bir takvim yaprağına sıkıştığı bu günde tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Güzel günler çok yakın. Bahar geldi, hoş geldi. Çok yakında aranızda olmak dileğiyle Silivri’den sevgi ve selamlarıma.”