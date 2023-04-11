Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman neden aday gösterilmedi?

Yayınlanma: 11.04.2023 - 10:25

Güncelleme: 11.04.2023 - 11:41

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere 33 gün kaldı. Siyasi partiler de milletvekili aday listelerini tamamladı. Partiler, aday listelerine son şeklini vererek Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirdi.

TAYFUN KAHRAMAN ADAY GÖSTERİLMEDİ

İttifaklarda liste tartışmaları sürerken Gezi Direnişi davasında 18 yıl hapis cezası verilen ve Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın aday gösterilmemesi dikkat çekti.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre Tayfun Kahraman’ın hüküm giymesi ve cezaevinde bulunması nedeniyle hukuki sorunlar yaşanabileceği, “bir milletvekilliğinin dahi heba edilemeyeceği” kritik bir dönemden geçildiği gibi gerekçelerle aday gösterilmesinden vazgeçildiği bildirildi.

CHP yönetiminde, Kahraman’ın Millet İttifakı’nın olası iktidarında yargı bağımsızlığının sağlanması ile aklanacağı ve ardından kamuda farklı görevlerde değerlendirilmesinin düşünüldüğü öğrenildi.