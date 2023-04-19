Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'dan Erdoğan'a çok sert 'deprem' yanıtı: 'Rant alanları açmak dışında hiçbir şey yapmadı'

Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:54

Güncelleme: 19.04.2023 - 16:55

Gezi tutuklusu şehir plancısı Tayfun Kahraman, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “İstanbul’da acilen dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon riskli konut var. Bunun için İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’nda 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz” açıklamasına yanıt verdi.

"BU VAADİ 2011'DEN BERİ KULLANIYOR"

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan, İBB Şehircilik Proje Koordinatörü olarak görev yapmış olan Kahraman, “Cumhurbaşkanı’nın bu müjdesi yeni değil! Sistematik rant siyaseti İstanbul’un 2 yakasına 2 yeni şehir vaadini 2011’den beri kullanıyor” dedi.

"RANT ALANLARI AÇMAK DIŞINDA BİR ŞEY YAPMADI"

Kahraman devamında, “İstanbul’da olası bir depremde hasar alacak milyonlarca konut var ve iktidar 1999’dan beri rant alanları açmak dışında hiçbir şey yapmadı” diye belirtti.

Kahraman’ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu müjde yeni olmadığı gibi, bir kentsel dönüşüm projesi de değil! 2019 tarihli 5.9 İstanbul Depremi sonrası her yıl 100 bin konut yapacaklarını söylediler! Yapılmadı! Zaten yeni rant alanlarında ilave nüfus çekecek uydu kentler yaparak mevcut riskli yapılara çare üretilemez! Seçim malzemesi palavraları bırakıp çözüme odaklanmalıyız! İktidar giderayak kentsel dönüşüm adı altında yandaş müteahhitlere yeni rant alanları müjdeliyor! İstanbullular ise afet odaklı dönüşümü, mevcut konutlarının depreme dayanıklı hale getirilmesini, güvenli yaşamı bekliyor!

Günleri sayılı iktidar boş konut stokunu değerlendirerek, fiyat ve kiraları düzenleyerek, riskli yapıları güçlendirerek, gerekiyorsa yerinde yeniden yaparak konut sorununa gerçek bir çözüm üretmek değil seçim telaşıyla ranta yönelik bir gayrimenkul geliştirme projesi peşinde!

Bu boş vaatlere rağmen halk gerçek çözümün farkında! İstanbul ve Türkiye’nin asıl ihtiyacı mevcut yapıların afete karşı güçlendirilerek veya ilave nüfus getirmeden yerinde yeniden yapılarak herkesin güvenli konut hakkına kavuşması! #AzKaldı İstanbul’a bahar gelecek."