Gezici Araştırma Merkezi'nin son seçim anketi: Dikkat çeken 'ikinci tur' ayrıntısı

31 Ocak 2022 Pazartesi, 07:47

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, 15-20 Ocak 2022 tarihleri arasında yaptıkları son anketin sonuçlarını açıkladı.

Araştırmayı bin 420 katılımcı üzerinden 12 ildeki 70 mahallede yaptıklarını ifade eden Gezici, "Genel seçim yapılsa hangi partiye oy verileceğine ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 31.3'ü AK Parti - Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek istediğini, yüzde 27.2'si CHP - Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yüzde 12.1'i İYİ Parti - Meral Akşener'e oy vermek istediğini ifade etmektedir" bilgisini verdi.

Sözcü gazetesinin haberine göre; "CHP'nin oylarını; Orta Anadolu, Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu ve özellikle Güneydoğu Anadolu'da yüzde 15-18 oranında artırdığı gözlenmektedir" diyen Gezici, "Bu artışta muhafazakar ve utangaç seçmenden gelen oy geçişlerinin etkisi bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Gezici söz konusu çalışmanın detaylarını şöyle değerlendirdi:

- Cumhurbaşkanı ilk turda belirlenemeyip ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın kalması durumunda kime oy vereceğine ilişkin dağılım incelendiğinde, yüzde 41.2'si Recep Tayyip Erdoğan'a, yüzde 43.7'si Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek istediğini ifade etmektedir. Kılıçdaroğlu'nun 2. turda yüzde 51.5 ile aldığı gözlenmekte.

- Geçmişte seçmen konforu için oy veriyordu. Şimdi bu bakış değişti; gelecek kaygısı çok ön planda. Adaletin yara aldığını, adil düzenin sarsıldığını, eşitlik bilincinin zayıfladığını ve özgürlük, demokrasi, liyakat gibi bir takım değerlerin siyaset sahnesinden çekildiğini düşünüyorlar.

Kamuoyu araştırmasında, katılımcılara “Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer” sorusu yöneltildi.

Bu soruya 8 farklı cevap verildi:

– Güvenilir: Yüzde 61.1

– Dürüst: Yüzde 53.5

– Devlet işleyişini iyi bilen: Yüzde 45.2

– İttifakları bir arada tutabilen: Yüzde 41.1

– Adil olabilen: Yüzde 34.0

– Parlamenter sistemi savunan: Yüzde 32.9

– Yolsuzlukla mücadele edebilen: Yüzde 32.5

– Ekonomiden anlayan: Yüzde 29.9

Millet İttifakı'na oy verenlere “Hangi isim seçilirse başkanlık sistemindeki gücü bırakarak eski parlamenter sisteme geçmeyi sağlar” sorusu yöneltildi. Yanıt verenlerin yüzde 60.6'sının ‘Kılıçdaroğlu' dediği görülüyor. AKP seçmenin yüzde 22'si, MHP'ye oy verenlerin yüzde 32'si de 'Kılıçdaroğlu' diyor. Bu seçmen Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi de düşünüyor.

‘ATATÜRKÇÜYÜM' DİYENLER ARTTI

Araştırmaya katılanların kendisini nasıl tanımladığına ilişkin dağılım incelendiğinde ise Türkiye'de son 7 yılda kendisini “Türk milliyetçisi, muhafazakar, dindar ve Kürt milliyetçisi” olarak tanımlayanların oranı ile bu tanımlamaların siyasi tercihlere etkisinin azaldığı görüldü. 1980 ile 2000 arasında doğanların siyasi tercihlerinin hızla değiştiği ortaya çıktı. Araştırmanın bir çarpıcı sonucu da kendisini Atatürkçü olarak tanımlayanların sayısının yıllar içinde önemli oranda artması.