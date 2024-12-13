Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, yangına itfaiye ekipleriyle birlikte müdahale etti

Giresun Limanı'nda bir iş makinesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Bu sırada liman sahasında bulunan Belediye Başkanı Fuat Köse de itfaiye ekibinin çalışmasına destek verdi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, yangına itfaiye ekipleriyle birlikte müdahale etti
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DHA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 17:34

Giresun Limanı'ndaki bir iş makinesinde, saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunurken, bir program için liman sahasında olan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, alevlerin yükseldiği noktaya çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, Başkan Köse çalışmaları koordine edip, müdahalede bulundu.

Yangının kısa sürede söndürüldüğünü ifade eden Başkan Köse, "Bu tür felaketlere karşı itfaiye ekiplerimiz her zaman canla başla çalışıyor. Kısa zamanda olay yerine ulaşan itfaiyemiz, yangını kontrol altına alarak söndürdü ve soğutma çalışmalarını yaptı. 

Yangınla mücadeleye katılan tüm personellerimize teşekkür ediyor, Giresun Liman İşletme Müdürlüğü'ne de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.


Etiketler: #giresun #Fuat Köse

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