Çanakkale Belediyesi Kent Lokantası hizmete girdi

Yayınlanma: 13.12.2024 - 13:40

Güncelleme: 13.12.2024 - 13:40

Çanakkale Belediyesi, hemşehrilerinin yaşamlarına pozitif katkı sağlamak amacıyla önemli bir sosyal projeyi hayata geçirdi. Kent Lokantası, 6 Aralık 2024 itibarıyla hizmete açıldı. Uygun fiyata sağlıklı yemekler sunacak olan bu proje, Çanakkale’deki tüm hemşehrilerine hitap ediyor. Çanakkale Belediyesi Kent Lokantası, Türkiye genelindeki 73. Kent Lokantası olma özelliğini taşıyor.

AÇILIŞA YOĞUN KATILIM

Kent Lokantası’nın açılış törenine, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclis Üyesi ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP İl Başkanı Av. Levent Gürbüz, CHP Merkez İlçe Başkanı İbrahim Can Ergun, Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Halit Kubilay Fırat, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Halil Ertuğrul ve İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, belediye çalışanları ve çok sayıda hemşehri katıldı.

"4 ÇEŞİT YEMEK 70 TL"

Açılışta konuşan Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Kent Lokantası’nın önemine değindi ve projeyi Türkiye’deki 73. Kent Lokantası olarak hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Erkek, "Burada 12 çeşit yemek arasında 4 çeşit yemek seçebilecek ve 70 TL’ye sunulacak" dedi. Ayrıca Çanakkale Belediyesi'nin sosyal projeleri hakkında da bilgi veren Başkan Erkek, "Kent Lokantası, sosyal belediyecilik anlayışının bir örneğidir ve bundan sonra da sosyal projelerimiz öncelikli olmaya devam edecektir" diye konuştu.

SOSYAL YARDIM PROJELERİ DEVAM EDİYOR

Başkan Erkek, Kent Lokantası’nın dışında belediyenin birçok sosyal hizmet sunduğunu ifade etti. Her gün 685 kişiye sıcak yemek ulaştırdıklarını, üniversite öğrencilerine sıcak çorba dağıttıklarını ve ilkokul öğrencilerine beslenme çantası ile kırtasiye desteği sağladıklarını aktardı. Ayrıca, 2025 yılında 200 öğrenciye burs verileceğini ve öğrencilere yönelik ulaşımda abonman uygulamasının başlatılacağını belirtti.

"HALKÇI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK"

Başkan Erkek, halkçı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, “Sosyal, dürüst ve şeffaf belediyeciliği yönetim anlayışımızın merkezine koyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Erkek, Kent Lokantası'nın şehre hayırlı olmasını diledi.

KONUKLARDAN TEŞEKKÜRLER

Açılışta konuşan CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Kent Lokantası'nın sosyal ve halkçı belediyeciliğin güzel bir örneği olduğunu belirterek, "İnsanlar uygun fiyatlarla yemek yiyebilecekler ve bu proje büyük bir katkı sağlayacak" dedi. CHP Parti Meclis Üyesi ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan da Kent Lokantası’nın hem öğrencilere hem de işçilere büyük değer katacağına dikkat çekerek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

İLK YEMEK SERVİSİ BAŞKANDAN

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve protokol üyeleri, ilk yemek servisini gerçekleştirdi. Başkan Erkek, basın mensupları ve konuklarla birlikte öğle yemeğini yedi.

KENT LOKANTASI NEREDE VE NE ZAMAN AÇIK?

Çanakkale Belediyesi Kent Lokantası, Barbaros Mahallesi Hacı Mustafa Bey Caddesi No:3 (Belediye Çalışanları Eğitim ve Sosyal Tesis Alanı) adresinde hizmet veriyor. Lokanta, Pazar günleri hariç tüm günler 11.00-15.00 saatleri arasında açık olacak. Açılış günü büyük ilgi gören Kent Lokantası, hemşehrilerinden tam not aldı.