Giresun Sosyal Bilimler Lisesi’nde kadın cinayeti

Yayınlanma: 09.05.2025 - 16:44

Güncelleme: 09.05.2025 - 16:49

TBMM Divan Katip Üyesi ve CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, bugün Giresun Sosyal Bilimler Lisesi’nde yaşanan 2 kadın cinayetine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Gezmiş, söz konusu lisede geçmişte hükümlü olduğu ve pek çok suç kaydı olduğuna dair duyumlar alınan bir erkek görevlinin elindeki silahla 2 kadın görevliyi katlettiğini belirtti. “Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde yaşanan cinayet, milli eğitim sisteminin getirildiği noktayı gözler önüne sermektedir” diyen Gezmiş, “Bu olay; okullarımızda yaşadığımız denetimsizliğin, güvenlik zafiyetinin ve ihmallerin acı bir göstergesidir. Bu menfur olay bir kişisel cinnetin ötesinde kamu kurumlarında güvenlik ve personel politikalarının ne denli çürümüş olduğunu gözler önüne sermiştir” dedi.

‘KANUNLARDAKİ BELİRLENEN KRİTERLERE AYKIRI’

Söz konusu suçlunun taşeron işçiyken hüküm giymiş ve çok sayıda suç kaydı olan ve cezaevinden tahliye edilen bir kişi olduğunu belirterek; “Kanunlardaki belirlenen kriterlere aykırı olarak kamu işçisi olarak işe alınmaması gerekirken bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalıştırılması, çocuklarımızın ve eğitim emekçilerimizin hayatını hiçe saymak demektir. Bu çerçevede söz konusu kişiye yönelik adli soruşturmanın yanı sıra acilen bu kişinin kamu işçi kadrosuna geçirilmesinde sorumluluğu bulunanlara ilişkin de idari ve adli soruşturma açılması gerekmektedir. İktidarın yıllardır uyguladığı politikalar okullarda bile güvenliği tehdit eder hale gelmiştir. Bu olayın üstü örtülemez "cezasızlık cesaretlendirir" diye defalarca söyledik. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum” dedi.