'Gizli' koduyla İçişleri Bakanlığı'na gönderilen bir evrak: Soylu 2018'den beri biliyormuş
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın kardeşi Osman Çataklı hakkındaki 'FETÖ'yle iltisak' iddiasına ilişkin edindiği yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre, Osman Çataklı'nın FETÖ ile iltisaklı olduğunun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2018 yılından beri bilindiği öne sürüldü.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın kardeşinin 'FETÖ' firarisi olduğu yönündeki açıklamasının yankıları halen sürüyor.
T24 yazarı Tolga Şardan Osman Çataklı hakkındaki 'FETÖ'yle iltisak' iddiasına ilişkin edindiği yeni bilgileri paylaştı.
Şardan, Osman Çataklı hakkındaki ihbarın Bank Asya konusunda araştırmalar yürüten Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca (MASAK) tespit edilerek 'gizli' koduyla İçişleri Bakanlığı'na gönderilen bir evrak olduğunu belirtti.
"MASAK raporlarıyla pek çok kamu görevlisi hakkında adli ve idari işlem yapılmasına rağmen, Osman Çataklı hakkındaki MASAK ihbarının işlem yapılmayarak 'açık tutulması'nın anlamlı bir açıklaması vardır kanımca!" diyen Şardan, Soylu’ya da yakın bir kaynağından aldığı bir bilgiyi şu sözlerle aktardı:
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiği dönemde İçişleri Bakanlığı’nda yeni yapılanma çalışmaları sırasında, daha önce müsteşar yardımcısı olan Çataklı, kardeşinin durumunu Bakan Soylu’ya aktardı.
'SOYLU DAHA ÖNCEDEN BİLİYORDU'
Kendisine görev verilmemesi halinde durumu makul karşılayacağını bildirdi. Ancak Soylu, Çataklı ile çalışmaya devam edeceğini bildirdi. Halen de çalışmaya devam ediyor zaten.
Soylu, 9 Temmuz 2018’den itibaren yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde Çataklı’yı bakan yardımcısı yaptı.
Burada ilginç bir tablo karşımıza çıkıyor. 2018’de Çataklı’nın durumunu Soylu’ya aktardığını dikkate alırsak aslında Osman Çataklı’nın FETÖ iltisakının açıklandığı gibi 2019’da değil, daha öncesinden bilindiği anlaşılıyor.
Ama biz yine de Soylu’nun verdiği 2019 tarihini esas alalım. Devlet, tüm kurumlarıyla FETÖ’yle mücadeleye devam ediyor. Torpilliler hariç."
En Çok Okunan Haberler
-
- 13 yaşında öz babası tecavüz etti
- Seçim öncesi Erdoğan'dan yeni 'müjde'ler
- 'Her iki dünyada da hesap verecekler'
- Demokrat Parti önündeki polisler çekildi
- Yeni Konut Finansman Programı hakkında yeni gelişme
- Fatih Terim, Guardian'da jüri olan ilk Türk oldu
- Aşırı sağcı lider Kuran'ı yırttı
- CHP'den Buldan'a ilk yanıt geldi
- 23 yaşındaki sporcudan emeklilik kararı!
- Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi