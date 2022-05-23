Göç İdaresi'nin istatistikleri: Yılbaşından bu yana 28 bin 581 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:39

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, düzensiz göçle mücadele kapsamında, 2016 yılından itibaren şu ana kadar 2 milyon 616 bin 509 yabancının ülkeye girişi engellendi.

2022 yılındaki engelleme istatistiklerine göre de toplam 153 bin 88 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi.

Türkiye'ye yasa dışı şekilde giriş yapan yabancılar, kolluk birimlerince yakalanarak sınır dışı işlemlerinin sonuçlandırılması için il göç idaresi müdürlüklerine teslim ediliyor.

2022 yılında Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 74 bin 516 olarak kayıtlara geçti. Bu kişilerden 9 bin 829'u her ay 81 ilde eş zamanlı olarak icra edilen Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulamaları kapsamında yakalandı.

'KAMU DÜZENİNİ BOZANLAR' İDARİ GÖZETİM ALTINA ALINIYOR

Halen geri gönderme merkezlerinde, idari gözetim altında bulunan 94 farklı uyruktan 18 bin 801 yabancının sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Bu kapsamda 10 bin 763 Afganistan, 2 bin 740 Pakistanlı, 1776 Suriyeli ve 3 bin 522 diğer yabancı uyruklu düzensiz göçmen idari gözetim altında tutuluyor.

Afganistan'a uçuşların açıldığı 27 Ocak 2022'den itibaren 7 bin 997'si 40 charter seferiyle ve 6007'si tarifeli seferlerle olmak üzere toplam 14 bin 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkesine gönderildi.

Bu yıl şu ana kadar 354'ü iki charter seferi ve 4 bin 628'i tarifeli seferlerle olmak üzere toplam 4 bin 982 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Yılbaşından itibaren Afganistan, Pakistan ve farklı uyruklardan toplam 28 bin 581 düzensiz göçmenin sınır dışı edilme işlemleri gerçekleştirildi.

Böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla sınır dışı edilme sayısı yüzde 70 arttı.