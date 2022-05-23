Göç İdaresi'nin istatistikleri: Yılbaşından bu yana 28 bin 581 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Ocak ayından bu yana 14 bin 4 Afganistan ve 4 bin 982 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen ülkesine geri gönderildi. Geri gönderme merkezlerinde, idari gözetim altında bulunan 94 farklı uyruktan 18 bin 801 yabancının sınır dışı işlemleri devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, düzensiz göçle mücadele kapsamında, 2016 yılından itibaren şu ana kadar 2 milyon 616 bin 509 yabancının ülkeye girişi engellendi.
2022 yılındaki engelleme istatistiklerine göre de toplam 153 bin 88 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi.
Türkiye'ye yasa dışı şekilde giriş yapan yabancılar, kolluk birimlerince yakalanarak sınır dışı işlemlerinin sonuçlandırılması için il göç idaresi müdürlüklerine teslim ediliyor.
2022 yılında Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 74 bin 516 olarak kayıtlara geçti. Bu kişilerden 9 bin 829'u her ay 81 ilde eş zamanlı olarak icra edilen Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulamaları kapsamında yakalandı.
'KAMU DÜZENİNİ BOZANLAR' İDARİ GÖZETİM ALTINA ALINIYOR
Halen geri gönderme merkezlerinde, idari gözetim altında bulunan 94 farklı uyruktan 18 bin 801 yabancının sınır dışı işlemleri devam ediyor.
Bu kapsamda 10 bin 763 Afganistan, 2 bin 740 Pakistanlı, 1776 Suriyeli ve 3 bin 522 diğer yabancı uyruklu düzensiz göçmen idari gözetim altında tutuluyor.
Afganistan'a uçuşların açıldığı 27 Ocak 2022'den itibaren 7 bin 997'si 40 charter seferiyle ve 6007'si tarifeli seferlerle olmak üzere toplam 14 bin 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkesine gönderildi.
Bu yıl şu ana kadar 354'ü iki charter seferi ve 4 bin 628'i tarifeli seferlerle olmak üzere toplam 4 bin 982 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
Yılbaşından itibaren Afganistan, Pakistan ve farklı uyruklardan toplam 28 bin 581 düzensiz göçmenin sınır dışı edilme işlemleri gerçekleştirildi.
Böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla sınır dışı edilme sayısı yüzde 70 arttı.
Video Haberler
- TIR’lardan oluşan düğün konvoyuna 8 bin TL ceza
- Sünnet faciası: Çocuğun cinsel organı kesildi
- Firari Arif Erdem ortaya çıktı: Aylar sonra ilk kez görü
- Ormanda erkek cesedi bulundu
- Pencereye çağırıp, tabancayla yaraladılar
- Faciadan dönüldü: Kontrolden çıkan araç halı sahaya uç
- Annesiyle tartışan babasını bıçakladı
- TEM’de zincirleme kaza: 4 yaralı
- Bursa'da dev operasyon
- Yaş çay alım kampanyası sorunlu başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çoğu miting olduğunu bilmiyordu'
- 'El sıkışmadı' iddiasına fotoğraflı yanıt geldi
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Saray'ın Demirtaş planı
- Süper Lig'de 2021-2022 sezonu geride kaldı!
- Otomobil fiyatlarına dev zam!
- Türkiye’de maymun çiçeği görüldü mü?
- Bakanlıkta skandal üstüne skandal
- Skandal 'Erdoğan' paylaşımı
- Saray'ın Demirtaş planı