Göçükte bir işçi öldü, üç gün sonra yeni iş verildi

Yayınlanma: 11.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.09.2024 - 04:00

Erzurum-Bayburt karayolunda yapımı süren Kop Tüneli’nde 6 Eylül’de meydana gelen kısmi göçükte bir işçi yaşamını yitirdi. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken tüneli inşa eden Bayburt Grup’a 2.1 milyar değerinde karayolu ihalesi verildi. Erzurum-Bayburt sınırında 2012 yılında temeli atılan, Bayburt Grup İnşaat firması tarafından yapımına başlanan ve çalışmaların devam ettiği tünelde dört yılda üç göçük meydana gelmişti. Kop Dağı mevkisindeki tünel inşaatında 2020’de patlamada 21 yaşındaki Oğuzhan Orak yaşamını yitirmişti. Beş gün önce meydana gelen göçükte ise 22 yaşındaki Mehmet Bayramoğlu yaşamını yitirirken iki kişi de yaralanmıştı.

Erzurum’da ise İspir yolu sanat yapıları, tünel elektromekanik ve üstyapı işleri yapım ikmal işi için Karayolları Genel Müdürlüğü 31 Temmuz’da ihaleye çıktı. Rekabeti engellediği gerekçesiyle eleştirilen pazarlık usulü yöntemiyle yapılan ihaleyi 2 milyar 10 milyon 892 bin TL’ye Bayburt Grup İnşaat aldı. İhale sonucu önceki gün açıklandı.

Bayburt Grup patronu Abdurrahman Şentürk’ün şubat ayında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla yargılandığı davada, toplam 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı haberleri gündeme yansımıştı.

Bayburt Grup, İzmir Bergama’da faaliyet gösteren Agrobay Seracılık’ı da bünyesinde barındırıyor. Agrobay Seracılık, Tarım Sendikası’na (Tarım-Sen) üye oldukları için işten çıkarılan işçilerin aylarca süren direnişiyle Türkiye gündeminde ilk sıralara oturmuştu. Son olarak Karayolları’nın ihalesini alan Bayburt Grup İnşaat firması bugüne dek 11 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 8 milyar 40 milyon 349 bin TL. Bayburt Grup’a bağlı Şenbay Madencilik ise 17 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 3 milyar 461 milyon TL.

ERDOĞAN’DAN ÖDÜL

AKP’nin iktidar olduğu yıllarda büyüyen holdingin patronu Şentürk’ün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yakın ilişkileri bulunuyor. Şirket, 2015, 2017 ve 2023 yıllarında “Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri başarı ödülü” almıştı.