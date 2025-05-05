Gökan Zeybek: Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk halkına 1,4 trilyon liralık bir fatura çıkardı

Yayınlanma: 05.05.2025 - 14:54

Güncelleme: 05.05.2025 - 14:54

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, icra dairelerine 1 Ocak - 2 Mayıs arasında 3,4 milyon yeni dosya geldiğini belirtti.

Zeybek, 23 yıllık AKP iktidarında fiyatların nasıl değiştiğine yönelik bazı örnekler vererek, şunları kaydetti:

PEYNİRİN KİLOSU 4.9 LİRAYDI, ŞİMDİ 350 LİRA

"Ekmeğin tanesi, 2002'de 20 kuruştu şimdi 15 lira. Zam yüzde 7 bin 400. Etin kilosu 2002’de 8 liraydı, şimdi kilosu 800 lira. Zam yüzde 9 bin 900. Sütün litresi 2002'de 85 kuruştu, şimdi litresi 49 lira. Zam yüzde 5 bin 700. Peynirin kilosu 2002’de 4,9 liraydı, şimdi kilosu 350 lira. Zam yüzde 7 bin. Yumurtanın tanesi 2002’de 12 kuruştu, şimdi tanesi 6 lira. Zam yüzde 4 bin 900.”

SIFIR GÜMRÜKLE 1 MİLYON TONLA İTHALATA İZİN VERİLDİ

Zeybek, AKP iktidarının tarımı bitirme noktasına getirdiğini ileri sürerek, "AKP iktidarı, ithalat teşvikleriyle bir kez daha yerli mısır üreticisini hedef aldı. Hasada iki ay kala sıfır gümrükle 1 milyon ton mısır ithalatına izin verildi" dedi.

İŞSİZLİK YÜZDE 28.8'E YÜKSELDİ

Gerçek işsizliğin oranının yüzde 28,8’e yükseldiğini belirtene Zeybek, "Gerçek işsiz sayısı: 11 milyon 757 bin kişi. 2 milyon 886 bini resmi işsizler. 3 milyon 451 bini zamana bağlık eksik istihdamdakiler. 5 milyon 420 bini ise umutsuzlar" ifadesini kullandı.

Zeybek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘faiz sebep enflasyon sonuç' ısrarının yol açtığı ekonomik kriz sonrası döviz kurunu baskılamak için devreye koyulan kur korumalı mevduatlar (KKM) Türk halkına 1,4 trilyon liralık bir fatura çıkardı” dedi.