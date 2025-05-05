Bir gecede bitirilebilecek yasadışı bahis ekonomisi Türkiye’de neden çözülemiyor?

Yayınlanma: 05.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.05.2025 - 12:31

İş insanı Manas, Türkiye’deki yasal bahis sistemindeki düşük dağıtım oranlarının, yurtdışı merkezli yasa dışı bahis sitelerine yönelimi artırdığını belirtti. Manas, “Dünyada ortalama dağıtım oranı yüzde 93. Türkiye’de ise bu oran en fazla yüzde 70. İnsanlar doğal olarak daha yüksek oran veren yerlerden oynamayı tercih ediyor” dedi. Manas, çözüme ilişkin de “Bu para hareketine izin vermeyeceksiniz ya da benzer oranları sunacaksınız. Devlet bu sisteme düzen getirse ve lisanslı yurtdışı şirketlerden yüzde 8-10 arası sabit bir vergi alsa yılda en az 3 milyar dolar gelir elde eder” ifadelerini kullandı.

Yasadışı bahis sisteminin mafyatik yapılara da alan açtığını dile getiren Manas, “Bu işte aracılık yapanlar mafya gibi davranıyor. Bu sistem çökertilmeden toplumda çürüme durmaz. Devlet zaten fiilen izin veriyor, bari düzenleyip vergisini alsın” ifadelerini kullandı. Manas ayrıca canlı bahis sistemlerinin korsan yayınlarla desteklendiğine dikkat çekerek “Yayınları korsan yollarla alıyorlar ve altına kendi sitelerinin reklamlarını koyuyorlar. Korsan yayın engellenirse yasadışı bahisçilerin hareket alanı da daralır” dedi.

‘SİYASİ İRADE EKSİKLİĞİ’

Manas, mevcut sistemin sadece Maliye değil, Spor Toto Teşkilatı ve Cumhurbaşkanlığı Proje Ofisi gibi kurumların birlikte karar almasını gerektirdiğini söyledi. Manas, “Cumhurbaşkanlığı sisteminde bakanlıklar arası koordinasyon olmadan bu düzenlemeler yapılamıyor. O yüzden çözüm gecikiyor. Halbuki doğru proje yönetimiyle bu iş bir günde çözülür” sözlerini aktardı.

Bilişim teknolojileri hukuku uzmanı avukat. Fehmi Ünsal Özmestik, Türkiye’de yasadışı bahisle mücadelede yasal zeminin teorik olarak yeterli olduğunu belirtti. 7258 sayılı yasa kapsamında hem idari hem de cezai yaptırımlar bulunduğunu hatırlatan Özmestik, uygulamada çeşitli sorunlar yaşandığını ifade etti. Özmestik, “Teşvik ve aracılık gibi kavramların aşırı geniş uygulanması, orantısız cezalarla sonuçlanabiliyor. Bu da hukukun güvenilirliğini zedeliyor” dedi.

‘VPN İLE AŞMAK KOLAY’

Özmestik, erişim engellerinin kalıcı bir çözüm sunmadığını belirterek yasadışı sitelere VPN ve benzeri araçlarla kolayca ulaşılabildiğini aktardı. Özmestik, “Sadece BTK üzerinden erişim engeli koymak, devekuşunun başını kuma gömmesi gibidir. Tehdidi görmezden gelmek çözüm üretmez. Mücadele bütüncül strateji gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

‘KRİPTO PARALAR SUÇ İZİNİ SİLİYOR’

Yasadışı bahis sitelerinin, bankacılık sistemine takılmamak için kripto varlıkları tercih ettiğini vurgulayan Özmestik, bu yapının kara para aklama ve organize suçlarla iç içe geçtiğini belirtti. Özmestik, “Kripto varlıkların sunduğu anonimlik yasadışı bahis trafiğinde ciddi bir kolaylık sağlıyor. Uluslararası denetim mekanizmaları bu noktada çok önemli” dedi.