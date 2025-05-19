Gökan Zeybek: Tutuklu gençler bir an önce serbest bırakılmalıdır!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tutuklu gençlere destek mesajı paylaştı.

Zeybek şunları yazdı:

"Göz bebeğimiz gençler!

19 Mayıs, gençliğe emanet edilmiş bir bayram ama bugün, düşüncelerini dile getirdikleri için tutuklu gençlerimiz, evlatlarımız var...

Bayramlarını kutlayamıyorlar!

Sesleri bastırılıyor!

Gelecekleri karartılıyor!

Bir zamanlar Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bağımsızlık için Samsun’a çıktılar. Bugün o mirası, özgürlük ve adalet hayaliyle yaşayan gençlerimiz taşıyor.

Gençler susmaz.

Gençlik durmaz.

19 Mayıs’ın ruhu hâlâ ayakta.

Zincirler kırılır ve umut hep kazanır!

Tutuklu gençler bir an önce serbest bırakılmalıdır!”



