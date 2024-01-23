Gökçek’in ‘Parsel Parsel’ kitabı hakkındaki şikayeti 3. defa reddedildi

Yayınlanma: 23.01.2024 - 17:25

Güncelleme: 23.01.2024 - 17:25

Gazeteci Murat Ağırel, ‘Parsel Parsel’ kitabında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek'le ilgili yolsuzluk iddialarını yazmıştı. Gökçek bunun üzerine ‘Murat Ağırel hakkında “iftira” suçlamasıyla şikayetçi oldu.

Konu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verildi. Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin düşüncesinde, "Ağırel’in gazeteci, Gökçek’in ise siyasetçi" olduğu vurgulanarak “Siyasetçilerin eleştiriye göğüs germe yükümlülüklerinin sıradan vatandaşlara nazaran çok daha geniş olması gerektiği” hatırlatıldı. Bu kararla birlikte Gökçek, Ağırel'in 'Parsel Parsel' kitabı hakkında bulunduğu üçüncü şikayetinden de sonuç alamamış oldu.

"BİLGİ VERME VE GÖRÜŞ BİLDİRME GÖREVİ"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına da atıfta bulunulan savcılık kararında, kitapta yazan konuların kamuoyuna malolmuş konular olduğu ve basının kamu çıkarını ilgilendiren bütün konular üzerinde bilgi verme ve görüş bildirme görevi olduğunu belirtildi. Suçlama ise atılı iftira ve suç uydurma suçlarının unsurlarının oluşmadığı belirtilerek “Kamu Adına Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığı” gerekçesiyle düşürüldü.