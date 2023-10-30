Hatayı gerçek sandı: Melih Gökçek yurttaşlarla dalga geçti!

Yayınlanma: 30.10.2023 - 19:25

Güncelleme: 30.10.2023 - 20:37

Arama motoru Google’da sistemsel bir hata nedeniyle dolar kuru 24 TL olarak göründü. Hata sonrası dolar kuru 28 TL olarak düzeltildi.

Bu durumu gerçek sana eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yurttaşlarla dalga geçti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gökçek, “29 dan dolar alıp Doların 24 TL'ye gerilediği haberlerini panikle araştıranların son durumu…” ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşım şu şekilde: