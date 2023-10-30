Hatayı gerçek sandı: Melih Gökçek yurttaşlarla dalga geçti!
ABB başkanıyken görevinden alınan Melih Gökçek, arama motorunda dolar kurunun 24 lira olarak görünmesi hatasını gerçek sandı. Gökçek yurttaşlar dalga geçen bir paylaşım yaptı.
Arama motoru Google’da sistemsel bir hata nedeniyle dolar kuru 24 TL olarak göründü. Hata sonrası dolar kuru 28 TL olarak düzeltildi.
Bu durumu gerçek sana eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yurttaşlarla dalga geçti.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gökçek, “29 dan dolar alıp Doların 24 TL'ye gerilediği haberlerini panikle araştıranların son durumu…” ifadelerini kullandı.
Söz konusu paylaşım şu şekilde:
29 dan dolar alıp— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) October 29, 2023
Doların 24 TL'ye gerilediği haberlerini panikle araştıranların son durumu… pic.twitter.com/uFXf29G2Ym
En Çok Okunan Haberler
-
- Fulya Öztürk'ün 29 Ekim kombini dikkat çekti
- AKP'li vekilden tepki çeken paylaşım
- Apple mağazasına 'bayrak' tepkisi: 'Burası Türkiye'
- Memur ve emekli maaşına zamda yeni oran ve rakam
- Gram altında yükseliş sürüyor!
- Sazan sarmalı yöntemi ile böyle dolandırdı!
- Çağlayan'da tansiyon yükseldi!
- AKP'li vekilden eleştirilere 'yanıt'
- Ermenistan'dan kritik 'normalleşme' açıklaması
- '18 yaşına gelen evlatlıkla evlenilebilir'