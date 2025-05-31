Gökhan Günaydın'dan İBB operasyonuna tepki: 'Sizi tanıyor, amacınızı biliyoruz'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik düzenlenen 5. dalga operasyonuna tepki gösterdi.

Günaydın, 5. dalga operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’a bir şafak operasyonu daha:

Bu kez 47 gözaltı kararı. Bugüne kadar İstanbul’da yapılanları topluca analiz ettiğimizde, hem yürütülen operasyonların siyasi boyutu hem de amacı ortaya çıkıyor.

Sırasıyla açıklayalım:

1- Bugünkü operasyonla birlikte İstanbul’un seçilmiş 26 CHP’li ilçe belediye başkanından 6’sı tutuklu, 3’ü gözaltına alınmış durumda.

31 Mart 2024’te İstanbul’un 39 ilçesinden 26’sı CHP, 13’ü AKP tarafından kazanılmıştı.

"HİÇBİR AKP İLÇE BELEDİYESİNE OPERASYON YAPILMADI"

Bugüne dek hiçbir AKP ilçe belediyesine operasyon yapılmadı.

Bu sabahki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (CBS) açıklamasına göre işadamı İhsan Aktaş “etkin pişmanlıktan” yararlanmış.

Bunun üzerine İBB Genel Sekreter Yardımcısı, İSFALT Genel Müdürü, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanları, Beşiktaş ve Avcılar Belediye başkan yardımcıları gözaltına alınmış.

Aynı İhsan Aktaş;

EÜAŞ, TAPDK, DHMİ, Yargıtay, Siirt İl Özel İdaresi, yüksek öğretim kurumları ve/veya hastaneler (Şanlıurfa, Gaziantep, Uludağ, Pamukkale, Meram, Balıkesir, Antalya, Cerrahpaşa) başta olmak üzere devlet kurumlarından,

Büyükşehirler (Kahramanmaraş ve Trabzon), İller (İsparta ve Elazığ), İlçeler (Haliliye ve Yakutiye) başta olmak üzere çok sayıda AKP’li-MHP’li belediyeden,

"BURALARDA HİÇ SORUN OLMUYOR"

milyarlarca liralık ihale alıyor, buralarda hiç sorun olmuyor, yalnızca CHP’li belediyelerde kirli işlere girişiyor..

Eğer inanırsanız, bize anlatılan bu.

2- Büyükçekmece Belediye Başkanımız’ın ise ilçesindeki inşaat ruhsatı, iskân ve hafriyat işlerinden dolayı gözaltına alındığı ifade ediliyor.

Bilindiği üzere bir süre önce Büyükçekmece belediyemizden geriye yönelik 10 yıllık tüm ruhsat ve iskan işlemlerinin listesi istanbul CBS tarafından istenilmişti.

Büyükçekmece’de 10 yıllık işlemlere ilgi duyan savcılık, nedense Bahçelievler, Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Zeytinburnu, Pendik gibi belediyelere yönelik hiçbir soruşturma ihtiyacı içinde değil.

Demek ki İstanbul’un 13 AKP’li ilçe belediyesinde ve son seçimde kazandığımız 12 ilçe belediyesinin 2023 öncesi sürecinde hiçbir ruhsat, iskan ve hafriyat sorunu yok (!)

"AYRIM BİLE YETERLİ"

Yalnızca bu ayrım bile, vicdanı açık olan herkesin yapılanların amacını anlaması için yeterli.

3- Bugünkü operasyonda bir Genel Sekreter Yardımcısı (GSY) daha gözaltına alındı.

Böylece İBB’nin 7 GSY’dan yalnızca 3’ü dışarıda kaldı.

Bugün gözaltına alınan GSY Erdal Celal Aksoy yanında, GSY’larından Arif Gürkan Alpay ve Gürkan Akgün halen tutuklu. Mahir Polat ise ev hapsine alınmıştı. Gözaltına alınıp adli kontrol ile serbest kalan Ufuk Karakaya görev başında.

GSY dışında İBB’nin çok sayıda daire başkanı da tutuklu durumda.

"İŞ YAPAMAZ HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Böylece İBB’nin ana gövdesini iş yapamaz hale getirmeye çalışıyorlar.

4- İBB iştiraklerine yönelik te yoğun bir operasyon süreci yürütülüyor.

Bugün Ağaç AŞ ve İSFALT genel müdürleri gözaltına alındı. KİPTAŞ ve İSTAÇ Yönetim Kurulu başkanları ile Medya AŞ Genel Müdürü tutuklu. iSKİ Genel Müdürü ev hapsinde. Tutuklanan Kültür AŞ Genel Müdürü serbest bırakıldı.

İBB’nin ana gövdesi yanında hızlı reaksiyon alarak yurttaşa hizmet sağlayan şirketlerine yönelik operasyonlarla, İBB ile yurttaş arasındaki hizmet bağı kesilmeye çalışılıyor.

5- Daha evvel gözaltına alınıp serbest bırakılan bir eski CHP milletvekilimizden sonra, bugün de bir başka eski milletvekilimiz ve faal Parti Meclis üyemiz gözaltına alınıyor.

Böylece, güncel araştırmalarda AKP MHP bloğunun toplam oyunu tek başına almaya başlayan CHP’ye yönelik operasyonların da işaretleri verilmiş oluyor..

İfade edelim:

Sizi tanıyor, amacınızı biliyoruz.

Bir tek yoldaşımızı yalnız, yurttaşımızı umutsuz bırakmayacağız.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiç birimiz.."