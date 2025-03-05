Gökhan Günaydın’dan ‘Adnan Beker’ tepkisi: ‘Affedebileceğim bir şey değil’

Yayınlanma: 05.03.2025 - 00:12

Güncelleme: 05.03.2025 - 00:12

İYİ Parti'den istifa ettikten sonra "28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Başka aday mı vardı?" sözleriyle gündem olan Milletvekili Adnan Beker, CHP'ye katıldı.

Beker'in CHP'ye katılmasında Halk TV yayınına katılan CHP'nin TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tepki gösterdi.

“BU BENİM KİŞİSEL POZİSYONUM”

"28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim" sözlerini hatırlatan Günaydın, şunları söyledi:

"Ben grup başkanvekiliyim. CHP'nin MYK'sinde bu konu ele alınmış. ben son MYK'ye gidemedim. Sen Kemal beyi desteklemek için birlikte çalıştığımız partilerden bir tanesinin üyesi olacaksın, oy vermeyeceksin ve üstelik oy vermediğini övünerek anlatabileceksin.

Bu benim kabul edebileceğim bir şey değil. Affedebileceğim bir şey de değil.

Bu benim kişisel pozisyonum. Bunu söyleyeyim. Ama partim bir karar almış. MYK bir karar almış. Oralarda ne konuşuldu, tartışıldı bilmiyorum. Partinin kararına hepimiz uyarız ama ben kişisel olarak böyle bir mesafeyi kendi adıma siyasete, siyasetin etik kodlarına koymaya ömrümün sonuna kadar devam edeceğim."