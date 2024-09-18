Gölge kabine üyeleri, partinin yeni programı için alanlarında sunum yapacak

Yayınlanma: 18.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.09.2024 - 10:04

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin genel merkezinde MYK üyeleri ile yapacağı toplantıyla yeni dönem çalışmalarını takvimlendirecek.

Parti kurmaylarının hepsi, öncelikli gündemlerinin yeni program çalışması olduğunu vurguluyor. Bu kapsamda partinin gölge kabine üyelerinden alanlarıyla ilgili kısa sunumlar istediğini aktaran kurmaylar, “Tüzük kurultayından önce medyada ‘İmza mı toplanacak, seçim mi olacak? Parti içi muhalefet...’ gibi bir çok yorum yapılıyordu.

BEŞ AŞAMALI HAZIRLIK

Kurultay parti içi bir tartışma olmadığını gösterdi. Artık bundan sonra bu tip tartışmalara yanıt bile vermeyeceğiz. Takip etmeyeceğiz. Hep birlikte programa yoğunlaşacağız. Kasım 2025 için bir seçim çağrısı yaptık. Gölge kabinemizin üyeleri ve genel başkan yardımcılarımız program çalışmamız için kısa bir sunum hazırlıyorlar. Yani bir anlamda seçim beyannamemizi yazmaya başladık. Çağrı yaptığımız tarihten önce de programımız hazır olacak” dedi. Beş aşamalı olacağı açıklanan program hazırlığı kapsamında genel başkan yardımcılarının, milletvekillerinin ve parti örgütlerinin yapacağı saha çalışmalarını da takvimlendireceklerini aktaran partililer, “Program çalışması için yapılacak bölge toplan-tılarının tarihlerini belir-leyeceğiz. Milletvekilleri belki kendi bölgelerine gidebilir, bunların hepsini değerlendireceğiz” bilgisini paylaştı.

‘KAMPANYA SÜRECEK’

Partinin bir yandan da “Vardır bir çaresi, Cumhuriyet Halk Partisi” sloganıyla hazırladığı videolarla seçime yönelik kampanyasını sürdüreceği kaydedildi. Ayrıca bugün yapılacak MYK toplantısında Narin’in ölümüyle ilgili Diyarbakır’a giden CHP heyetinin tespitlerinin de değerlendirileceğini belirten parti kurmayları, “Ekim’de başlayacak Meclis’in yeni dönemini de konuşacağız. Erken seçim çağrımız kapsamında başka neler yapabileceğimizi konuşacağız. Ekim ayında sandık güvenliği çalışmalarına başlanması düşünülüyor. Tematik mitinglerin de devam etmesi düşünülüyor. Niğde’de patates üreticileri için bir miting yapılabilir. Yani MYK toplantımızda yeni döneme dair pek çok şeyi değerlendireceğiz” diye konuştu.