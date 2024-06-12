'Gönlüm ötenaziden taraf değil' demişti: Tepkilerin ardından Fahrettin Koca'dan yeni paylaşım

Yayınlanma: 12.06.2024 - 20:54

Güncelleme: 12.06.2024 - 20:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokak hayvanları ile ilgili TBMM'de dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Son günlerde artan kuduz vakaları üzerinden konuşan Bakan Koca, ''Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarının artışından da belli. Peki tedbir ötenazi mi olmalı? Açıkçası insani olarak gönlüm ötenaziden taraf değil'' demişti. Koca'nın bu açıklamaları bazı kesimler tarafından eleştiriye tutulmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yeni paylaşımda, "Zorunlu olanla gönlümüzün arzu ettiği ise bazen birbirine uygun düşmeyebilir" ifadesi ise dikkat çekti.

Bakan Koca, kuduz vakalarının ve başka birçok ciddi sorunun artışına ve travmalar yaşanmasına yol açan sahipsiz sokak köpeklerine karşı alınması gereken önlemlerin amacının, onların bir tek çocuğa, bir tek insana zarar vermemelerini sağlamak olduğunu belirtti.

"GÖNLÜMÜN ARZU ETTİĞİ ŞEY...'

Dışarıdaki hayatın güvenilir olması gerektiğini ifade eden Koca sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gönlümün arzu ettiği şey, bu şartların sağlanması kaydıyla onlara yaşam hakkı tanınmasıdır. Zaten mevcut yasa sahipsiz köpekler konusunda hangi koşullarda ötanazi yoluna gidileceğini gösteriyor. İnsan sağlığı konusundaki kati önceliğimiz ise alınacak önleme hiçbir itiraza izin vermez. Sokak köpeklerine karşı tedbir alınması zorunluluğu görmezden gelinemez. Büyüyen soruna karşı başvurulması gereken yol ve yöntemin, bilimsel olarak tanımlı ve medeni olmasını hepimiz arzu ederiz. Uygun şartların oluşturulması kaydıyla, bir canlıya yaşam hakkı tanımanın arayışı içinde olmalıyız. Zorunlu olanla gönlümüzün arzu ettiği ise bazen birbirine uygun düşmeyebilir. Bu da bir gerçek."